Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 196 Tôn Thất Thuyết, Phường 3, Quận 4, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

1/ Xây dựng quan hệ đối tác chiến lược

- Tìm kiếm và tiếp cận các nhà thầu, kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất tiềm năng để hợp tác trong các dự án.

- Thương lượng và ký kết các thỏa thuận hợp tác, đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên.

- Xây dựng chính sách và ưu đãi dành riêng cho các đối tác chiến lược, như chiết khấu, hỗ trợ tài liệu hoặc mẫu sản phẩm.

2/ Phát triển và quản lý mạng lưới đối tác

- Thiết lập hệ thống dữ liệu đối tác (CRM) để quản lý thông tin, lịch sử hợp tác và tiềm năng phát triển.

- Duy trì liên lạc thường xuyên với các đối tác thông qua các buổi gặp gỡ, hội thảo, sự kiện networking.

- Đánh giá hiệu quả hợp tác định kỳ, đo lường mức độ đóng góp của từng đối tác vào các dự án.

3/ Hỗ trợ đối tác trong triển khai dự án

- Cung cấp tài liệu marketing, bản thiết kế mẫu và thông tin sản phẩm để hỗ trợ các nhà thầu tư vấn khách hàng cuối.

- Đồng hành cùng đối tác trong các giai đoạn đấu thầu hoặc thuyết trình dự án trước khách hàng lớn.

- Đảm bảo các nhà thầu nắm rõ quy trình sản xuất, lắp đặt và bảo hành sản phẩm của công ty.

4/ Tăng cường hợp tác thông qua các chiến dịch tiếp thị

- Tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị, hoặc triển lãm để giới thiệu sản phẩm và giải pháp nội thất cho đối tác.

- Xây dựng chương trình hợp tác dài hạn với các nhà thầu (như các chương trình đào tạo hoặc hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu).

- Đề xuất các chiến dịch tiếp thị cùng đối tác để tăng độ nhận diện thương hiệu chung và thu hút khách hàng tiềm năng.

5/ Phân tích và tối ưu hóa

- Phân tích thị trường để xác định xu hướng và nhu cầu hợp tác mới giữa các nhà thầu và nhà cung cấp nội thất.

- Đưa ra các sáng kiến nhằm cải thiện quy trình hợp tác và nâng cao giá trị cung cấp cho đối tác.

- Báo cáo kết quả hợp tác và các đề xuất phát triển lên Ban giám đốc hoặc Trưởng phòng Marketing

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn: Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

- Kinh nghiệm:

+ Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing dự án, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành nội thất, xây dựng

- Kỹ năng Giao tiếp và đàm phán xuất sắc.

- Kỹ năng quản lý mối quan hệ đối tác và tổ chức sự kiện.

- Am hiểu về ngành nội thất và các xu hướng thiết kế văn phòng hiện đại.

- Kỹ năng thuyết trình tốt

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + hoa hồng theo hiệu quả hợp tác với đối tác (13-17 triệu/tháng)

- Cơ hội tiếp cận và làm việc với mạng lưới đối tác lớn trong ngành.

- Tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng xây dựng quan hệ và quản lý dự án.

- Thưởng thành tích, các chế độ phúc lợi đầy đủ theo chính sách công ty

-Nghỉ 2 thứ bảy trong tháng, BHXH theo chế độ quy định

