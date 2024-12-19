Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC
Ngày đăng tuyển: 19/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
Trade Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 196 Tôn Thất Thuyết, Phường 3, Quận 4, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

1/ Xây dựng quan hệ đối tác chiến lược
- Tìm kiếm và tiếp cận các nhà thầu, kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất tiềm năng để hợp tác trong các dự án.
- Thương lượng và ký kết các thỏa thuận hợp tác, đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên.
- Xây dựng chính sách và ưu đãi dành riêng cho các đối tác chiến lược, như chiết khấu, hỗ trợ tài liệu hoặc mẫu sản phẩm.
2/ Phát triển và quản lý mạng lưới đối tác
- Thiết lập hệ thống dữ liệu đối tác (CRM) để quản lý thông tin, lịch sử hợp tác và tiềm năng phát triển.
- Duy trì liên lạc thường xuyên với các đối tác thông qua các buổi gặp gỡ, hội thảo, sự kiện networking.
- Đánh giá hiệu quả hợp tác định kỳ, đo lường mức độ đóng góp của từng đối tác vào các dự án.
3/ Hỗ trợ đối tác trong triển khai dự án
- Cung cấp tài liệu marketing, bản thiết kế mẫu và thông tin sản phẩm để hỗ trợ các nhà thầu tư vấn khách hàng cuối.
- Đồng hành cùng đối tác trong các giai đoạn đấu thầu hoặc thuyết trình dự án trước khách hàng lớn.
- Đảm bảo các nhà thầu nắm rõ quy trình sản xuất, lắp đặt và bảo hành sản phẩm của công ty.
4/ Tăng cường hợp tác thông qua các chiến dịch tiếp thị
- Tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị, hoặc triển lãm để giới thiệu sản phẩm và giải pháp nội thất cho đối tác.
- Xây dựng chương trình hợp tác dài hạn với các nhà thầu (như các chương trình đào tạo hoặc hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu).
- Đề xuất các chiến dịch tiếp thị cùng đối tác để tăng độ nhận diện thương hiệu chung và thu hút khách hàng tiềm năng.
5/ Phân tích và tối ưu hóa
- Phân tích thị trường để xác định xu hướng và nhu cầu hợp tác mới giữa các nhà thầu và nhà cung cấp nội thất.
- Đưa ra các sáng kiến nhằm cải thiện quy trình hợp tác và nâng cao giá trị cung cấp cho đối tác.
- Báo cáo kết quả hợp tác và các đề xuất phát triển lên Ban giám đốc hoặc Trưởng phòng Marketing

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn: Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.
- Kinh nghiệm:
+ Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing dự án, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành nội thất, xây dựng
- Kỹ năng Giao tiếp và đàm phán xuất sắc.
- Kỹ năng quản lý mối quan hệ đối tác và tổ chức sự kiện.
- Am hiểu về ngành nội thất và các xu hướng thiết kế văn phòng hiện đại.
- Kỹ năng thuyết trình tốt

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + hoa hồng theo hiệu quả hợp tác với đối tác (13-17 triệu/tháng)
- Cơ hội tiếp cận và làm việc với mạng lưới đối tác lớn trong ngành.
- Tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng xây dựng quan hệ và quản lý dự án.
- Thưởng thành tích, các chế độ phúc lợi đầy đủ theo chính sách công ty
-Nghỉ 2 thứ bảy trong tháng, BHXH theo chế độ quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 196 Tôn Thất Thuyết, Phường 3, Quận 4, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

