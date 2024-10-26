Tuyển Trình Dược Viên OTC thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 28 Phạm Vấn, P. Phú Thọ Hòa, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Chăm sóc khách hàng, xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng, phát triển thị trường tại khu vực được phân công. Giới thiệu sản phẩm của Công ty đến Nhà thuốc, Hiệu thuốc,.. tại khu vực phụ trách. (Sản phẩm có thương hiệu, đảm bảo chất lượng, có hóa đơn chứng từ đầy đủ,..) Triển khai đầy đủ và hiệu quả các chương trình khuyến mại, chính sách, thông tin từ công ty tới các nhà thuốc tại khu vực phụ trách.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên (Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG ngành dược, hoặc có kinh nghiệm liên quan lĩnh vực dược). Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được bàn giao địa bàn, hướng dẫn). Trung thực, kỹ năng giao tiếp, sức khỏe tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CVI MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng Quý Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật: BHXH, BHYT, BHTN, phép năm,.. Thưởng Lễ (30/04, 01/05, 08/03, 20/10, 02/09,..) Tết dương lịch, âm lịch. Chế độ phúc lợi: Sinh nhật, Cưới hỏi, Ốm đau,... Quà tặng cho các bé con CBNV (01/06, Tết trung thu, Học tập),.. Được tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức. Môi trường làm việc trẻ, năng động, hòa đồng, thân thiện Thường xuyên có các hoạt động tập thể: Sinh nhật CBNV trong tháng, đá bóng, du lịch,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CVI MIỀN NAM

