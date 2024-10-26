Tuyển Trình Dược Viên OTC thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Trình Dược Viên OTC thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CVI MIỀN NAM
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CVI MIỀN NAM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CVI MIỀN NAM

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 28 Phạm Vấn, P. Phú Thọ Hòa, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Chăm sóc khách hàng, xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng, phát triển thị trường tại khu vực được phân công. Giới thiệu sản phẩm của Công ty đến Nhà thuốc, Hiệu thuốc,.. tại khu vực phụ trách. (Sản phẩm có thương hiệu, đảm bảo chất lượng, có hóa đơn chứng từ đầy đủ,..) Triển khai đầy đủ và hiệu quả các chương trình khuyến mại, chính sách, thông tin từ công ty tới các nhà thuốc tại khu vực phụ trách.
Chăm sóc khách hàng, xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng, phát triển thị trường tại khu vực được phân công.
Giới thiệu sản phẩm của Công ty đến Nhà thuốc, Hiệu thuốc,.. tại khu vực phụ trách. (Sản phẩm có thương hiệu, đảm bảo chất lượng, có hóa đơn chứng từ đầy đủ,..)
Triển khai đầy đủ và hiệu quả các chương trình khuyến mại, chính sách, thông tin từ công ty tới các nhà thuốc tại khu vực phụ trách.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên (Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG ngành dược, hoặc có kinh nghiệm liên quan lĩnh vực dược). Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được bàn giao địa bàn, hướng dẫn). Trung thực, kỹ năng giao tiếp, sức khỏe tốt.
Tốt nghiệp trung cấp trở lên (Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG ngành dược, hoặc có kinh nghiệm liên quan lĩnh vực dược).
Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được bàn giao địa bàn, hướng dẫn).
Trung thực, kỹ năng giao tiếp, sức khỏe tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CVI MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng Quý Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật: BHXH, BHYT, BHTN, phép năm,.. Thưởng Lễ (30/04, 01/05, 08/03, 20/10, 02/09,..) Tết dương lịch, âm lịch. Chế độ phúc lợi: Sinh nhật, Cưới hỏi, Ốm đau,... Quà tặng cho các bé con CBNV (01/06, Tết trung thu, Học tập),.. Được tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức. Môi trường làm việc trẻ, năng động, hòa đồng, thân thiện Thường xuyên có các hoạt động tập thể: Sinh nhật CBNV trong tháng, đá bóng, du lịch,..
Thưởng Quý
Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật: BHXH, BHYT, BHTN, phép năm,..
Thưởng Lễ (30/04, 01/05, 08/03, 20/10, 02/09,..) Tết dương lịch, âm lịch.
Chế độ phúc lợi: Sinh nhật, Cưới hỏi, Ốm đau,... Quà tặng cho các bé con CBNV (01/06, Tết trung thu, Học tập),..
Được tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, hòa đồng, thân thiện
Thường xuyên có các hoạt động tập thể: Sinh nhật CBNV trong tháng, đá bóng, du lịch,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CVI MIỀN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CVI MIỀN NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CVI MIỀN NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 28 Phạm Vấn, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

