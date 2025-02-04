Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch và triển khai việc bán hàng đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh

- Xây dựng mối quan hệ với KOL để tìm kiếm cơ hội kinh doanh, thúc đẩy việc bán hàng

- Phân tích thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh

- Giới thiệu sản phẩm cho toàn bộ khách hàng trong khu vực phụ trách

- Tìm kiếm, xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và chăm sóc khách hàng hiện hữu

- Giới thiệu đầy đủ các đặc điểm, tính năng ... của sản phẩm cho khách hàng

- Tư vấn sản phẩm cho khách hàng theo đúng quy định / chính sách bán hàng của Công ty

- Truyền thông kịp thời và chính xác các chính sách của Công ty cho khách hàng

- Một số công việc và nhiệm vụ khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.

- Địa điểm làm việc: Ứng viên lựa chọn theo phân chia khu vực như sau:

Thành phố Hồ Chí Minh

Tiền Giang - Bến Tre - Long An

Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng

ĐakLak - Gia Lai

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam / Nữ sức khỏe tốt, ngoại hình cân đối dễ nhìn

- Học vấn: tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Dược / Y hoặc Quản trị Kinh doanh

- Kinh nghiệm: 01 năm tại vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm với sản phẩm dinh dưỡng y học

- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và làm việc đội nhóm

- Năng động, khéo léo và khả năng chịu được áp lực công việc cao

- Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc.

Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ và phúc lợi khác mang đến nhiều quyền lợi hữu ích cho nhân viên

Chính sách Đào tạo mang đến cơ hội trải nghiệm và phát triển nghề nghiệp

Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Nghỉ chế độ, Phép năm, các ngày Lễ / Tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức

