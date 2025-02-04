Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức

Trình dược viên

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch và triển khai việc bán hàng đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh
- Xây dựng mối quan hệ với KOL để tìm kiếm cơ hội kinh doanh, thúc đẩy việc bán hàng
- Phân tích thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh
- Giới thiệu sản phẩm cho toàn bộ khách hàng trong khu vực phụ trách
- Tìm kiếm, xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và chăm sóc khách hàng hiện hữu
- Giới thiệu đầy đủ các đặc điểm, tính năng ... của sản phẩm cho khách hàng
- Tư vấn sản phẩm cho khách hàng theo đúng quy định / chính sách bán hàng của Công ty
- Truyền thông kịp thời và chính xác các chính sách của Công ty cho khách hàng
- Một số công việc và nhiệm vụ khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.
- Địa điểm làm việc: Ứng viên lựa chọn theo phân chia khu vực như sau:
Thành phố Hồ Chí Minh
Tiền Giang - Bến Tre - Long An
Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng
ĐakLak - Gia Lai

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam / Nữ sức khỏe tốt, ngoại hình cân đối dễ nhìn
- Học vấn: tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Dược / Y hoặc Quản trị Kinh doanh
- Kinh nghiệm: 01 năm tại vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm với sản phẩm dinh dưỡng y học
- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và làm việc đội nhóm
- Năng động, khéo léo và khả năng chịu được áp lực công việc cao
- Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc.

Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ và phúc lợi khác mang đến nhiều quyền lợi hữu ích cho nhân viên
Chính sách Đào tạo mang đến cơ hội trải nghiệm và phát triển nghề nghiệp
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Nghỉ chế độ, Phép năm, các ngày Lễ / Tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức

Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 12 Nguyễn Hiền, Phường 04, Quận 3 Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-trinh-duoc-vien-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job283306
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HULO CARE
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH HULO CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HULO CARE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Abbott
Tuyển Trình dược viên Abbott làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Abbott
Hạn nộp: 16/09/2025
Vĩnh Phúc Lào Cai Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA làm việc tại Tiền Giang thu nhập 100000 - 200000 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA
Hạn nộp: 14/09/2025
Tiền Giang Đồng Tháp Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC
Hạn nộp: 15/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH
Tuyển Trình dược viên CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Phú Thọ Thái Nguyên Hải Phòng Quảng Ninh Bắc Ninh Lạng Sơn Ninh Bình Hưng Yên Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Gia Lai Đồng Nai Trà Vinh Bến Tre Bình Dương Hậu Giang Lâm Đồng Khánh Hòa Thanh Hóa Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Hạn nộp: 10/09/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK
Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HULO CARE
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH HULO CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HULO CARE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Abbott
Tuyển Trình dược viên Abbott làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Abbott
Hạn nộp: 16/09/2025
Vĩnh Phúc Lào Cai Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA làm việc tại Tiền Giang thu nhập 100000 - 200000 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA
Hạn nộp: 14/09/2025
Tiền Giang Đồng Tháp Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC
Hạn nộp: 15/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH
Tuyển Trình dược viên CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Phú Thọ Thái Nguyên Hải Phòng Quảng Ninh Bắc Ninh Lạng Sơn Ninh Bình Hưng Yên Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Gia Lai Đồng Nai Trà Vinh Bến Tre Bình Dương Hậu Giang Lâm Đồng Khánh Hòa Thanh Hóa Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Hạn nộp: 10/09/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK
Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trình dược viên Công ty cổ phần Vie Healthcare làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu Công ty cổ phần Vie Healthcare
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Elasten Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 25 Triệu Công Ty TNHH Elasten Việt Nam
9 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH CAO DƯỢC làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CAO DƯỢC
6 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ RITA PHẠM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ RITA PHẠM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Abbott làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Abbott
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên INOVA COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu INOVA COMPANY LIMITED
10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trình dược viên CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA làm việc tại Tiền Giang thu nhập 100000 - 200000 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA
0.1 - 0.2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH HULO CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HULO CARE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm