Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lập kế hoạch và triển khai việc bán hàng đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh
- Xây dựng mối quan hệ với KOL để tìm kiếm cơ hội kinh doanh, thúc đẩy việc bán hàng
- Phân tích thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh
- Giới thiệu sản phẩm cho toàn bộ khách hàng trong khu vực phụ trách
- Tìm kiếm, xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và chăm sóc khách hàng hiện hữu
- Giới thiệu đầy đủ các đặc điểm, tính năng ... của sản phẩm cho khách hàng
- Tư vấn sản phẩm cho khách hàng theo đúng quy định / chính sách bán hàng của Công ty
- Truyền thông kịp thời và chính xác các chính sách của Công ty cho khách hàng
- Một số công việc và nhiệm vụ khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.
- Địa điểm làm việc: Ứng viên lựa chọn theo phân chia khu vực như sau:
Thành phố Hồ Chí Minh
Tiền Giang - Bến Tre - Long An
Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng
ĐakLak - Gia Lai
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Học vấn: tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Dược / Y hoặc Quản trị Kinh doanh
- Kinh nghiệm: 01 năm tại vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm với sản phẩm dinh dưỡng y học
- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và làm việc đội nhóm
- Năng động, khéo léo và khả năng chịu được áp lực công việc cao
- Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc.
Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức Thì Được Hưởng Những Gì
Chính sách Đào tạo mang đến cơ hội trải nghiệm và phát triển nghề nghiệp
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Nghỉ chế độ, Phép năm, các ngày Lễ / Tết theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
