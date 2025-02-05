Tuyển Trình dược viên Công Ty CP Thiết Bị Y Tế Bảo Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 115/12 Lê Trọng Tấn, P Sơn Kỳ, Q Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giới thiệu sản phẩm và thực hiện chính sách bán hàng đến từng khách hàng trên địa bàn phụ trách.

- Thực hiện kế hoạch bán hàng theo tuyến ,theo kế hoạch do cấp trên phân công.

- Thực hiện các chương trình Marketing và Training sản phẩm cho khách hàng .

- Duy trì mối quan hệ ,chăm sóc khách hàng cũ, tiếp tục mở rộng tìm nguồn khách hàng mới, khách hàng tiềm năng trên địa bàn mình phụ trách.

- Quản lý giá bán, chương trình khuyến mãi

- Thực hiện báo cáo theo ngày, theo tuần, theo tháng, đi đúng tuyến ,dự họp đầy đủ khi có thông báo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ THPT trở lên.

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, Nếu ứng viên có kinh nghiệm đã làm TDV là một lợi thế.

- Trung thực ,chịu khó , năng động, có kỹ năng giao tiếp , đàm phán, làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

- Giới tính : Nam giới có độ tuổi từ 22_ 35 tuổi.Có sức khỏe tốt

- Có xe gắn máy, điện thoại Smarphone.

Tại Công Ty CP Thiết Bị Y Tế Bảo Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng tương xứng với năng lực làm việc.

- Được ký hợp đồng lao động, BHXH,BHYT..

- Được đi du lịch trong và ngoài nước..

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cạnh tranh

- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Thiết Bị Y Tế Bảo Việt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Thiết Bị Y Tế Bảo Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.