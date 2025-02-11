Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ Phần Dược Phẩm LV Pharma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 16 Triệu

Mức lương 11 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 40/27 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 11 - 16 Triệu

- Làm việc với Bác sĩ tại các Bệnh Viện, Phòng Mạch, Phòng Khám.

- Quản lý và chăm sóc khách hàng, xây dựng và mở rộng kinh doanh các sản phẩm chuyên ngành da liễu, và các thuốc điều trị khác như giảm đau, dạ dày, mỡ máu.... tại kênh Bệnh viện.

- Lập kế hoạch hoạt động để hoàn thành mục tiêu do công ty đưa ra

- Theo dõi và lập báo cáo sales theo tuần/ tháng/ năm

- Tham gia tổ chức chương trình hội thảo về sản phẩm của công ty

- Phát triển thị trường, phát triển sản phẩm thông qua việc thực hiện tốt doanh số khoán...

Với Mức Lương 11 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Khả năng giao tiếp tốt, tư duy chăm sóc khách hàng

- Chịu khó học tập, trung thực, năng động, nhiệt huyết trong công việc

- Chịu được áp lực trong công việc

- TDV chưa có kinh nghiệm sẽ được Training trong quá trình công tác.

* QUYỀN LỢI:

- Thu nhập ổn định từ 10- hơn 30tr/ tháng

- Thưởng theo KPI, Thưởng năm. - Cơ hội thăng Tiến trong công việc

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động.

- Tham gia các phong trào hoạt động của Công ty (Hội Nghị, Hội Thảo, Du lịch, tiệc tất niên, sinh nhật...)

- Sau khi thử việc được hưởng mọi quyền lợi của người lao động theo pháp luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT...)

- Các chế độ đãi ngộ khác theo quy chế của Công ty.

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Khu Vực Hồ Chí Minh

Tại Công ty Cổ Phần Dược Phẩm LV Pharma Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Thu nhập ổn định từ 10- hơn 30tr/ tháng

Chăm sóc sức khoẻ

BHYT, BHXH, BHTN theo luật đầy đủ

Nghỉ phép có lương

Tham gia các phong trào hoạt động Hội Nghị, Hội Thảo, Du lịch, tiệc tất niên, sinh nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dược Phẩm LV Pharma

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin