Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ Phần Dược Phẩm LV Pharma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công ty Cổ Phần Dược Phẩm LV Pharma
- Hồ Chí Minh:
- 40/27 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, HCM, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 11 - 16 Triệu
- Làm việc với Bác sĩ tại các Bệnh Viện, Phòng Mạch, Phòng Khám.
- Quản lý và chăm sóc khách hàng, xây dựng và mở rộng kinh doanh các sản phẩm chuyên ngành da liễu, và các thuốc điều trị khác như giảm đau, dạ dày, mỡ máu.... tại kênh Bệnh viện.
- Lập kế hoạch hoạt động để hoàn thành mục tiêu do công ty đưa ra
- Theo dõi và lập báo cáo sales theo tuần/ tháng/ năm
- Tham gia tổ chức chương trình hội thảo về sản phẩm của công ty
- Phát triển thị trường, phát triển sản phẩm thông qua việc thực hiện tốt doanh số khoán...
Với Mức Lương 11 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chịu khó học tập, trung thực, năng động, nhiệt huyết trong công việc
- Chịu được áp lực trong công việc
- TDV chưa có kinh nghiệm sẽ được Training trong quá trình công tác.
* QUYỀN LỢI:
- Thu nhập ổn định từ 10- hơn 30tr/ tháng
- Thưởng theo KPI, Thưởng năm. - Cơ hội thăng Tiến trong công việc
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động.
- Tham gia các phong trào hoạt động của Công ty (Hội Nghị, Hội Thảo, Du lịch, tiệc tất niên, sinh nhật...)
- Sau khi thử việc được hưởng mọi quyền lợi của người lao động theo pháp luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT...)
- Các chế độ đãi ngộ khác theo quy chế của Công ty.
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Khu Vực Hồ Chí Minh
Tại Công ty Cổ Phần Dược Phẩm LV Pharma Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập ổn định từ 10- hơn 30tr/ tháng
Chăm sóc sức khoẻ
BHYT, BHXH, BHTN theo luật đầy đủ
Nghỉ phép có lương
Tham gia các phong trào hoạt động Hội Nghị, Hội Thảo, Du lịch, tiệc tất niên, sinh nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dược Phẩm LV Pharma
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
