Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Ampharco U.S.A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Ampharco U.S.A
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Ampharco U.S.A

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm giới thiệu sản phẩm và Công ty đến khách hàng Nhà thuốc được phân công
Lên kế hoạch hoạt động hằng tuần/tháng theo sự hướng dẫn của Quản lý trực tiếp
Đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số hàng tháng/quý/năm trong khu vực mà mình phụ trách
Thu thập thông tin thị trường về sản phẩm mới, giá cả, các hoạt động marketing của đối thủ cạnh tranh cũng như các ý kiến phản hồi của khách hàng về các hoạt động tiếp thị và sản phẩm của Công ty
Tham dự đầy đủ các khóa huấn luyện sản phẩm và kỹ năng bán hàng
Xây dựng mối quan hệ tốt với tất cả nhà thuốc trong khu vực chịu trách nhiệm
Phối hợp với các TDV khác xây dựng danh sách khách hàng
Báo cáo các hoạt động kinh doanh, tình hình thị trường cho Quản lý TDV hàng tuần/tháng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp Trung cấp trở lên (không phân biệt ngành học)
Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên bán hàng dược phẩm, dược mỹ phẩm, hàng tiêu dùng nhanh ...
Kỹ năng giao tiếp tốt, siêng năng, chăm chỉ, trung thực
Tinh thần trách nhiệm cao, tác phong đạo đức tốt
Ưu tiên có kiến thức về ngành dược phẩm

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Ampharco U.S.A Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH
Bảo hiểm sức khỏe cá nhân Bảo Minh
Lương tháng 13
Du lịch, Teambuilding
Tăng lương định kỳ hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ
Các chế độ hiếu, hỷ khác theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Ampharco U.S.A

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Ampharco U.S.A

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: KCN Nhơn Trạch 3, Xã Hiệp Phước Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

