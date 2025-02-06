Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Ampharco U.S.A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Trình dược viên

Chịu trách nhiệm giới thiệu sản phẩm và Công ty đến khách hàng Nhà thuốc được phân công

Lên kế hoạch hoạt động hằng tuần/tháng theo sự hướng dẫn của Quản lý trực tiếp

Đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số hàng tháng/quý/năm trong khu vực mà mình phụ trách

Thu thập thông tin thị trường về sản phẩm mới, giá cả, các hoạt động marketing của đối thủ cạnh tranh cũng như các ý kiến phản hồi của khách hàng về các hoạt động tiếp thị và sản phẩm của Công ty

Tham dự đầy đủ các khóa huấn luyện sản phẩm và kỹ năng bán hàng

Xây dựng mối quan hệ tốt với tất cả nhà thuốc trong khu vực chịu trách nhiệm

Phối hợp với các TDV khác xây dựng danh sách khách hàng

Báo cáo các hoạt động kinh doanh, tình hình thị trường cho Quản lý TDV hàng tuần/tháng

Yêu Cầu Công Việc

Ứng viên tốt nghiệp Trung cấp trở lên (không phân biệt ngành học)

Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên bán hàng dược phẩm, dược mỹ phẩm, hàng tiêu dùng nhanh ...

Kỹ năng giao tiếp tốt, siêng năng, chăm chỉ, trung thực

Tinh thần trách nhiệm cao, tác phong đạo đức tốt

Ưu tiên có kiến thức về ngành dược phẩm

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Ampharco U.S.A Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH

Bảo hiểm sức khỏe cá nhân Bảo Minh

Lương tháng 13

Du lịch, Teambuilding

Tăng lương định kỳ hàng năm

Khám sức khỏe định kỳ

Các chế độ hiếu, hỷ khác theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Ampharco U.S.A

