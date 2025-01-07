Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ RITA PHẠM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ RITA PHẠM
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ RITA PHẠM

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ RITA PHẠM

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 21E1 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Giới thiệu các sản phẩm của công ty đến địa bàn được phân công: bệnh viện, phòng khám, nhà thuốc…
Tư vấn, bán hàng, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng nắm rõ sản phẩm. Tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng mới.
Lập và thực hiện kế hoạch bán hàng theo chương trình Marketing của Công ty.
Nắm bắt rõ yêu cầu và có kế hoạch hoàn thành các chỉ tiêu bán hàng.
Thu thập phản hồi khách hàng, thông tin thị trường.
Thực hiện các báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Ban giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: Dưới 35 tuổi.
Tốt nghiệp Trung cấp Dược trở lên.
Có kinh nghiệm từ 01 - 03 năm ở vị trí trình dược viên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng qua kênh ETC tại các bệnh viện.
Khả năng trao đổi khách hàng, giao tiếp, truyền đạt, tư vấn tốt. Yêu thích công việc kinh doanh.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ RITA PHẠM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 08 - 20 triệu/tháng.
Thưởng doanh số, thưởng năm, lễ, tết, sinh nhật, hiếu hỉ.
Chế độ phúc lợi BHXH, phép năm… đầy đủ theo quy định của Pháp luật hiện hành.
Du lịch, khám sức khỏe hàng năm.
Được đào tạo - training nâng cao kỹ năng.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến.
Phong trào Công ty đa dạng, gắn kết và phát triển nhân viên cùng Công ty.
Thời gian làm việc: từ 08h00 - 17h00 từ Thứ 2 – Thứ 6 (Nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật).
Địa điểm làm việc: 21E1 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. HCM.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ RITA PHẠM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ RITA PHẠM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ RITA PHẠM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 21e1 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Phú Nhuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

