Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm
- Hồ Chí Minh:
- số 13 Đường số 9, Khu đô thị Him Lam, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
- Giới thiệu sản phẩm tại các bệnh viện, nhà thuốc, phòng khám phòng mạch Bác sĩ.
- Thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng nhằm đạt chỉ tiêu được giao.
- Tìm kiếm khách hàng mới, xây dựng thị trường theo các kênh phân phối tại phòng khám phòng mạch Bác sĩ.
- Lập báo cáo công việc, phân tích đối thủ, phân tích thị trường và đưa ra các giải pháp bán hàng hiệu quả.
- Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc.
- Năng động và ham học hỏi, siêng năng, trung thực
- Khả năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập, nhiệt tình, nhanh nhẹn, và có trách nhiệm với công việc
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán lẻ / Bán sỉ, Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí MinhĐồng Nai
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Khả năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập, nhiệt tình, nhanh nhẹn, và có trách nhiệm với công việc
Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI