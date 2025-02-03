Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

- Giới thiệu sản phẩm tại các bệnh viện, nhà thuốc, phòng khám phòng mạch Bác sĩ.

- Thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng nhằm đạt chỉ tiêu được giao.

- Tìm kiếm khách hàng mới, xây dựng thị trường theo các kênh phân phối tại phòng khám phòng mạch Bác sĩ.

- Lập báo cáo công việc, phân tích đối thủ, phân tích thị trường và đưa ra các giải pháp bán hàng hiệu quả.

- Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc.

- Năng động và ham học hỏi, siêng năng, trung thực

- Khả năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập, nhiệt tình, nhanh nhẹn, và có trách nhiệm với công việc

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán lẻ / Bán sỉ, Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí MinhĐồng Nai