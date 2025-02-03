Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm

Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm

Trình dược viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- số 13 Đường số 9, Khu đô thị Him Lam, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Giới thiệu sản phẩm tại các bệnh viện, nhà thuốc, phòng khám phòng mạch Bác sĩ.
- Thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng nhằm đạt chỉ tiêu được giao.
- Tìm kiếm khách hàng mới, xây dựng thị trường theo các kênh phân phối tại phòng khám phòng mạch Bác sĩ.
- Lập báo cáo công việc, phân tích đối thủ, phân tích thị trường và đưa ra các giải pháp bán hàng hiệu quả.
- Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc.
- Năng động và ham học hỏi, siêng năng, trung thực
- Khả năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập, nhiệt tình, nhanh nhẹn, và có trách nhiệm với công việc
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán lẻ / Bán sỉ, Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí MinhĐồng Nai

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Năng động và ham học hỏi, siêng năng, trung thực
- Khả năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập, nhiệt tình, nhanh nhẹn, và có trách nhiệm với công việc

Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm

Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô H18-H19, ngõ 130 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

