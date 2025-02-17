Tuyển Trình dược viên CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 91/65 Thân Nhân Trung, Phường 13,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận
• Bán và giới thiệu sản phẩm thuốc của Công ty
• Phụ trách, quản lý và chăm sóc khách hàng theo thông tin của công ty bàn giao
•Theo dõi và nắm bắt các thông tin thầu thuốc phục vụ cho công việc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Trình độ: Dược sĩ Đại học, Cao đẳng Dược, Trung cấp dược
• Kinh nghiệm: Không yêu cầu
• Kỹ năng: Giao tiếp tốt, nhiệt huyết, khéo léo, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
• ứng viên có thể đi công tác tỉnh
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về kỹ năng làm việc thầu ETC
Được hưởng đầy đủ quyền lợi về BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của pháp luật
Được hưởng các mức thưởng doanh thu theo quy định của Công Ty
Thưởng các ngày lễ, tết
Chế độ du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
