Tuyển Trình dược viên CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 91/65 Thân Nhân Trung, Phường 13,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

• Bán và giới thiệu sản phẩm thuốc của Công ty

• Phụ trách, quản lý và chăm sóc khách hàng theo thông tin của công ty bàn giao

•Theo dõi và nắm bắt các thông tin thầu thuốc phục vụ cho công việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ: Dược sĩ Đại học, Cao đẳng Dược, Trung cấp dược

• Kinh nghiệm: Không yêu cầu

• Kỹ năng: Giao tiếp tốt, nhiệt huyết, khéo léo, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

• ứng viên có thể đi công tác tỉnh

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo về kỹ năng làm việc thầu ETC

Được hưởng đầy đủ quyền lợi về BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của pháp luật

Được hưởng các mức thưởng doanh thu theo quy định của Công Ty

Thưởng các ngày lễ, tết

Chế độ du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.