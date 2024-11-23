Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DÉ SEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 45 phố Cửa Quán, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Hà Đông - Miền Bắc, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Giới thiệu bán gam hàng Dược mỹ phẩm của của Công ty đến với khách hàng trong địa bàn được phân công

- Đại diện Công ty chăm sóc, tao mối quan hệ tốt với khách hàng trong địa bàn được phân công

- Hoàn thành các chỉ tiêu doanh số, độ phủ.....theo sự phân công của Công ty.

- Tuân thủ quy chế, quy định quy trình bán hàng của Công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên: lấy thông tin của khách hàng, trả thưởng.

Cần tuyển 05 Trình dược viên OTC phụ trách địa bàn nội thành Hà Nội và các khu vưc lân cận miền Bắc

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Có kinh nghiệm 1 năm Trình dược viên trong

Nhạy bén, nắm bắt vấn đề nhanh.

Có tinh thần chiến thắng,đam mê kiếm tiền

Siêng năng, trung thực, có tinh thần cầu tiến

Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực FMCG, dược

Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, tính tình trung thực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DÉ SEE Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ : lương cứng + Thưởng Doanh số ( Thu nhập từ 10 – 20 triệu/tháng)

- Được hưởng các chế độ theo Luật quy định: BHXH, BHYT, BHTN

- Thưởng tháng lương quý/tháng/ năm và các chế độ phúc lợi khác theo từng chương trình bán hàng riêng

- Mua các sản phẩm của Công ty với giá ưu đãi

- Cơ hội huấn luyện: Tham gia các chương trình đào tạo của công ty về Da và Dược mỹ phẩm

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DÉ SEE

