Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tư vấn, bán hàng, xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng

Tiếp cận khách hàng mới trên địa bàn, xây dựng cơ hội bán hàng

Xử lý mọi vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng và đơn hàng trên địa bàn phụ trách

Hoàn tất toàn bộ chỉ tiêu đề ra liên quan đến Sales và thực thi thị trường

Thực hiện các hoạt động khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chăm chỉ, thật thà, nhanh nhạy, có tinh thần không ngại khó

Tốt nghiệp Cao Đẳng Dược trở lên

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm cho vị trí tương đương ở các công ty Dược

Có mối quan hệ với các nhà thuốc, đại lý bán lẻ trên địa bàn phụ trách

Kỹ năng giao tiếp tốt

Tại Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, lương tháng 13 rõ ràng, thưởng theo hiệu quả công việc

Được hỗ trợ chi phí học tập và thi các khoá học/chứng chỉ cần thiết cho công việc

Các hoạt động phong trào, văn hóa đoàn thể đậm chất văn hóa FPT

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung và tôn trọng cá nhân

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật Lao động hiện hành

Chính sách phúc lợi toàn diện theo quy định của Công ty: Chế độ tham quan, nghỉ mát; Khám sức khỏe định kì hàng năm; Chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt (Bảo hiểm sức khỏe)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company

