Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tư vấn, bán hàng, xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng
Tiếp cận khách hàng mới trên địa bàn, xây dựng cơ hội bán hàng
Xử lý mọi vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng và đơn hàng trên địa bàn phụ trách
Hoàn tất toàn bộ chỉ tiêu đề ra liên quan đến Sales và thực thi thị trường
Thực hiện các hoạt động khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chăm chỉ, thật thà, nhanh nhạy, có tinh thần không ngại khó
Tốt nghiệp Cao Đẳng Dược trở lên
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm cho vị trí tương đương ở các công ty Dược
Có mối quan hệ với các nhà thuốc, đại lý bán lẻ trên địa bàn phụ trách
Kỹ năng giao tiếp tốt

Tại Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, lương tháng 13 rõ ràng, thưởng theo hiệu quả công việc
Được hỗ trợ chi phí học tập và thi các khoá học/chứng chỉ cần thiết cho công việc
Các hoạt động phong trào, văn hóa đoàn thể đậm chất văn hóa FPT
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung và tôn trọng cá nhân
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật Lao động hiện hành
Chính sách phúc lợi toàn diện theo quy định của Công ty: Chế độ tham quan, nghỉ mát; Khám sức khỏe định kì hàng năm; Chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt (Bảo hiểm sức khỏe)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà FPT Cầu Giấy, số 17 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

