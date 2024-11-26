Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Trust Me làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 219 Trung Kính, Cầu Giấy Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô tả công việc

Mô tả công việc

• Phụ trách công việc trình dược kênh nhà thuốc/ phòng khám, bệnh viện.

• Thăm hỏi và chăm sóc khách hàng tại địa bàn phụ trách.

• Đảm bảo doanh số tháng/quý/năm theo chỉ tiêu đã được phân chia cho địa bàn.

• Thu thập và cập nhật thường xuyên thông tin về sản phẩm, thị trường cũng như khách hàng.

• Có khả năng chịu được áp lực cao về doanh số.

• Địa bàn làm việc: Hà Nội

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Cao Đẳng, chuyên ngành Dược.

• Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dược/ mỹ phẩm/ hàng tiêu dùng nhanh

• Có khả năng chịu được áp lực cao về doanh số.

• Ứng viên có tinh thần học hỏi, tích cực.

• Kỹ năng giải quyết vấn đề, lập kế hoạch và quản lý tốt.

Quyền lợi được hưởng

Quyền lợi được hưởng

• Lương cơ bản 8-12 triệu + Thưởng %doanh thu

• Chế độ bảo hiểm

• Du Lịch

• Phụ cấp

• Đồng phục

• Chế độ thưởng

• Chăm sóc sức khỏe

• Đào tạo

• Tăng lương

• Công tác phí

• Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển

