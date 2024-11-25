Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Lập kế hoạch thực hiện trình Dược, giới thiệu và cung cấp sản phẩm của Công Ty đến các Bệnh viện trong khu vực được giao;
Phụ trách về hàng hóa và doanh số kinh doanh ở khu vực;
Báo cáo doanh số và cập nhật khách hàng theo định kỳ.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ. độ tuổi từ 23-35 tuổi.
Đam mê kinh doanh, tốt nghiệp ngành y - dược là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề.
Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc.
Chăm chỉ, trung thực, nhiệt tình trong công việc.
Tại Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 10-20tr/tháng, thưởng hoa hồng bán hàng (Mức lương có thể thỏa thuận tùy theo năng lực và kinh nghiệm);
Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH theo quy định;
Xét tăng lương thường niên, xét thưởng 06 tháng/lần;
Được làm việc và học hỏi trong môi trường năng động, nhiệt huyết, văn minh và công bằng;
Thưởng các ngày lễ, tết, trung thu,sinh nhật,...theo quy chế của công ty và BCH Công đoàn;
Party, Du lịch hằng năm.
Hình thức và thời gian làm việc (trao đổi khi phỏng vấn)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
