Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC THUẬT 4WORDS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 5 ngõ 67 phố Đỗ Quang, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với giáo viên để hỗ trợ học viên tiếp thu bài giảng IELTS và/hoặc SAT tốt nhất trong khóa học

Ghi chú, theo dõi và báo cáo tình hình học tập của học viên

Hỗ trợ học viên chấm bài, chữa bài ngoài giờ học chính

Các công việc khác theo sự phân công của phòng Đào tạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên các trường Đại học trong nước và nước ngoài.

Có các chứng chỉ quốc tế như IELTS, SAT (IELTS từ 7.5; SAT từ 1450)

Có thể làm việc trực tiếp tại trung tâm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC THUẬT 4WORDS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 3.000.000 – 5.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào năng lực và thời gian làm việc

Cơ hội được training kiến thức chuyên môn về IELTS, SAT, kỹ năng quản lý công việc, điều phối, giao tiếp và báo cáo.

Môi trường làm việc đặc biệt thân thiện, cởi mở, nhiều năng lượng tích cực

Cơ hội làm giàu vốn kinh nghiệm khi làm việc với đội ngũ mentor giỏi, trải nghiệm thú vị khi tiếp xúc với các bạn học sinh tài năng tới từ nhiều trường THPT, ĐH, nhiều vùng miền trên khắp cả nước

Thời gian làm việc linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC THUẬT 4WORDS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin