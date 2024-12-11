Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC THUẬT 4WORDS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC THUẬT 4WORDS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 5 ngõ 67 phố Đỗ Quang, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Thỏa thuận
Phối hợp với giáo viên để hỗ trợ học viên tiếp thu bài giảng IELTS và/hoặc SAT tốt nhất trong khóa học
Ghi chú, theo dõi và báo cáo tình hình học tập của học viên
Hỗ trợ học viên chấm bài, chữa bài ngoài giờ học chính
Các công việc khác theo sự phân công của phòng Đào tạo
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên các trường Đại học trong nước và nước ngoài.
Có các chứng chỉ quốc tế như IELTS, SAT (IELTS từ 7.5; SAT từ 1450)
Có thể làm việc trực tiếp tại trung tâm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC THUẬT 4WORDS Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 3.000.000 – 5.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào năng lực và thời gian làm việc
Cơ hội được training kiến thức chuyên môn về IELTS, SAT, kỹ năng quản lý công việc, điều phối, giao tiếp và báo cáo.
Môi trường làm việc đặc biệt thân thiện, cởi mở, nhiều năng lượng tích cực
Cơ hội làm giàu vốn kinh nghiệm khi làm việc với đội ngũ mentor giỏi, trải nghiệm thú vị khi tiếp xúc với các bạn học sinh tài năng tới từ nhiều trường THPT, ĐH, nhiều vùng miền trên khắp cả nước
Thời gian làm việc linh hoạt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC THUẬT 4WORDS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
