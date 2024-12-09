Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO SUCCESS BUSINESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO SUCCESS BUSINESS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO SUCCESS BUSINESS VIỆT NAM

Trợ giảng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO SUCCESS BUSINESS VIỆT NAM

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, toàn nhà hỗn hợp vườn đào, ngõ 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội (Tập đoàn Amaccao), Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Thực hiện việc thông tin, trao đổi giữa Diễn giả và Nhà tổ chức người nước ngoài
- Phiên dịch cho Diễn giả trong các cuộc họp, sự kiện.
- Dịch các tài liệu, video
- Hỗ trợ diễn giả trong sự kiện (Đồ ăn, nước uống, bài giảng, tài liệu bố trí,...)
- Tìm và dịch các tài liệu nước ngoài để xây dựng các khóa học
- Làm thủ tục hợp đồng, thanh toán cho chuyên gia.
- Các công việc liên quan khác

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng Tiếng anh thành thạo IELTS 6.5 trở lên, thành thạo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.
- Kinh nghiệm 1 năm trở lên
- Có kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch
- Sử dung tin học văn phòng thành thạo
- Kỹ năng giao tiếp, ngoại giao tốt.
- Hiểu biết về quản lý lịch và điều phối công việc.
- Kỹ năng giao tiếp tốt để tương tác với giáo viên và trợ giảng.
- Khả năng làm việc trong môi trường đòi hỏi tính tổ chức và quản lý thời gian.
- Sử dụng thành thạo Tiếng Anh để liên lạc và làm việc với các giáo viên nước ngoài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO SUCCESS BUSINESS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 12- 15 (Có thỏa thuận)
- Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển bản thân.
- Có chế độ tăng lương và cơ hội thăng tiến
- Hưởng đầy đủ phúc lợi, chế độ đãi ngộ theo luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, nghỉ phép 12 ngày/ năm, thưởng lễ,...) và các phúc lợi khác theo quy chế của công ty.
- Lương tháng 13.
- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị cho công việc: máy tính, máy in, điện thoại.
- Được làm việc với các chuyên gia nước ngoài.
- Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, minh bạch, công bằng.
- Có cơm trưa văn phòng, nếu không ăn thì sẽ có thêm tiền trợ cấp ăn trưa
- Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 7
Sáng: 8h00 – 12h
Chiều: 13h15 – 17h30, chiều T7: 13h15 - 16h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO SUCCESS BUSINESS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO SUCCESS BUSINESS VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO SUCCESS BUSINESS VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà Hỗn hợp Vườn Đào, ngõ 689 Đường Lạc Long Quân , Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

