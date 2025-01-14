Tuyển Trợ giảng HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Biển hồ 9A , căn 05 - 59, Khu đô thị Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Thỏa thuận

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: AMES Ocean Park: Biển hồ 9A , căn 05-59, Khu đô thị Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Là sinh viên của các trường Đại học/ Cao đẳng trên địa bàn.

- Có chứng chỉ IELTS từ 6.5 trở lên

- Năng động, thân thiện, nhiệt tình, đam mê học hỏi và có trách nhiệm.

- Khả năng diễn đạt tốt, lưu loát, mạch lạc.

Tại HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương trả theo giờ làm tại trung tâm (Từ 25.000 - 50.000 VNĐ/giờ)

- Tham gia học hỏi kinh nghiệm giảng dạy với các giảng viên trong nước và nước ngoài.

- Môi trường học tập tiếng Anh hiệu quả nhất, được giao lưu với các giáo viên nước ngoài.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và thân thiện.

- Tham gia các hoạt động, sự kiện chung của Trung tâm.

- Cơ hội làm việc và gắn bó lâu dài tại AMES English

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH

