Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÁN NGỮ QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 290 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Phụ trách chăm sóc, động viên học viên trên danh sách yêu cầu hỗ trợ của hệ thống.

Liên hệ với Học viên qua điện thoại trong các trường hợp phát sinh, khẩn cấp để đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng ở mức cao nhất.

Phụ trách theo dõi các tin nhắn đến học viên liên quan xuyên suốt quá trình học tập của học viên tại Hệ thống tiếng trung CTI HSK, thư thăm hỏi động viên theo định kỳ.

Phụ trách kiểm tra ngẫu nhiên việc dạy và học của các lớp trực tuyến để đảm bảo Giáo viên và học viên tuân thủ quy định cam kết.

Phối hợp với Giáo viên, Giám đốc chuyên môn trong các tình huống liên quan đến khảo sát chất lượng dịch vụ và chất lượng chuyên môn

Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp và Ban Giám Đốc

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Ngoại ngữ/Nhân sự/Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên ngành liên quan.

Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại hệ thống giáo dục

Kinh nghiệm ở vị trí học vụ, quản lý lớp học, giáo vụ.

Tiếng trung HSK5 trở lên

Sử dụng Microsoft Word, Excel

Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian.

Có tinh thần cầu tiến, làm việc đội nhóm và chịu được áp lực.

Ngoại hình dễ nhìn, tự tin trong giao tiếp, có khả năng thuyết phục, tác phong chuyên nghiệp phù hợp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Được tham gia các khóa học tiếng trung miễn phí phù hợp tại trung tâm

Được hướng dẫn, đào tạo bài bản từ các anh/chị có thâm niên và kinh nghiệm trong nghề.

Có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với cơ hội việc làm phong phú, tiếp cận được thị trường du học rộng lớn tại đất nước Trung quốc, Đài Loan.

Có cơ hội khám phá và lịch sử phong phú, cải thiện và nâng cao khả năng học tập

Bản thân được tiếp xúc gần gũi với nền văn hoá Trung Quốc.

Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái. Các cơ chế phúc lợi đầy đủ, rõ ràng

