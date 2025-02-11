Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GALVIN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GALVIN
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GALVIN

Trợ giảng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GALVIN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: ô 9

- 10, lô B7, khu nhà ở đường sắt, đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch bài giảng, chuẩn bị giáo án và tài liệu giảng dạy phù hợp với chương trình học và đối tượng học sinh.
Thực hiện giảng dạy các lớp theo đúng kế hoạch đã đề ra, đảm bảo chất lượng giảng dạy và đạt hiệu quả cao.
Sử dụng các phương pháp giảng dạy sáng tạo, hấp dẫn để thu hút sự chú ý và kích thích sự học hỏi của học sinh.
Đánh giá năng lực học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra, bài tập và hoạt động lớp học.
Cung cấp phản hồi kịp thời và hiệu quả cho học sinh về kết quả học tập của họ.
Tạo môi trường học tập tích cực, thân thiện và khuyến khích sự tương tác giữa học sinh với nhau và với giáo viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp/ đang học Đại học .
Có kỹ năng sư phạm tốt, yêu nghề, có lòng nhiệt huyết với công việc giảng dạy.
Có khả năng truyền đạt kiến thức một cách rõ ràng, dễ hiểu và hấp dẫn.
Có khả năng quản lý lớp học hiệu quả, tạo ra kỷ luật học tập tốt.
Có khả năng giao tiếp tốt, thân thiện và tạo mối quan hệ tốt với học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp.
Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ giảng dạy là 1 lợi thế (máy tính, máy chiếu, phần mềm trình chiếu...).
Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GALVIN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm. (Mức lương cụ thể sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn)
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và năng động.
Có cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong môi trường giáo dục.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GALVIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GALVIN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GALVIN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: ô 9-10, Lô B7, Khu nhà ở đường sắt , Đường Lý Thường Kiệt, K - Phường Dĩ An - TX Dĩ An - Bình Dương.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

