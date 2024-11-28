Tuyển Biên phiên dịch Tập đoàn FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 25 Triệu

Tập đoàn FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Tập đoàn FPT Pro Company

Biên phiên dịch

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Tập đoàn FPT Pro Company

Mức lương
13 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 13 - 25 Triệu

Trao đổi làm việc cùng với các chuyên gia người Trung Quốc về dự án.
Tìm hiểu, trao đổi về các kiến thức về Healthcare, phát triển phần mềm.
Biên phiên dịch tài liệu tiếng Trung.
Trực tiếp Host các buổi họp sản phẩm, họp team...
Hỗ trợ visualize các tài liệu lên Powerpoint và trình chiếu...

Với Mức Lương 13 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Chuyên ngành Ngoại ngữ, Quản trị kinh doanh...
Có chứng chỉ tiếng Trung HSK5 trở lên, Ưu tiên các ứng viên từng du học Trung Quốc.
Giao tiếp tiếng Trung – Việt tốt, Biên phiên dịch tốt.
Nhanh nhẹn, hòa đồng, yêu thích môi trường công nghệ.
Làm việc fulltime : từ Thứ 2 – thứ 6; nghỉ Thứ 7, Chủ nhật.
Có kinh nghiệm về ngành Y tế hoặc công nghệ là ưu thế.

Tại Tập đoàn FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Gia nhập FPT, bạn sẽ được làm việc tại một trong những môi trường làm việc hàng đầu Việt Nam, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn:
Thu nhập & đãi ngộ hấp dẫn, cạnh tranh với thị trường
Mức thu nhập: 13 – 25M gross/tháng
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung, hiện đại, văn hóa đặc sắc
Được tham dự các hoạt động văn hóa đoàn thể quy mô lớn của công ty và toàn tập đoàn
Các chế độ bảo hiểm theo luật định; Bảo hiểm sức khỏe dành riêng cho người FPT
Cơ hội tiếp cận các công nghệ tiên tiến và hiện đại.
Được học hỏi, đào tạo bởi các chuyên gia hàng đầu tại tập đoàn công nghệ số 1 Việt Nam. Cơ hội được đào tạo các chứng chỉ quốc tế.
Được trải nghiệm môi trường làm việc năng động, văn hóa công ty đặc sắc và phong phú giúp phát huy tính sáng tạo và khả năng của mỗi cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn FPT Pro Company

Tập đoàn FPT Pro Company

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà FPT, Số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

