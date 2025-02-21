Tuyển Trợ lý giám đốc CTY TNHH XÂY DỰNG TÂN NHẬT NGUYỆT làm việc tại Tiền Giang thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: KCN Thành Thành Công, Trảng Bàng, Huyện Tân Phước

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

- Trợ lý phiên dịch Tiếng Trung trực tiếp cho Sếp với các đối tác.

- Xử lý giấy tờ, hồ sơ hành chính của Sếp.

- Các công việc khác theo chỉ đạo của Sếp.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên nữ (Độ tuổi: từ 20 – 30 tuổi), có thể đi công tác.

- Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng.

- Kỹ năng hành chính văn phòng tốt.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, siêng năng, có tinh thần trách nhiệm.

Tại CTY TNHH XÂY DỰNG TÂN NHẬT NGUYỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Có ký túc xá cho nhân viên, nếu không ở ký túc xá thì có trợ cấp tiền thuê trọ ngoài.

- Trợ cấp tiền cơm hoặc cung cấp phần ăn: 3 bữa/ ngày.

- Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

- Các hoạt động kết nối, du lịch hằng năm do công ty tổ chức.

- Phúc lợi hiếu hỷ, sinh nhật, quà tặng các dịp Lễ/Tết theo quy định công ty.

- Lương thưởng tháng 13 theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH XÂY DỰNG TÂN NHẬT NGUYỆT

