Tuyển Trợ lý giám đốc Carlsberg Vietnam làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Carlsberg Vietnam
- Cần Thơ: Cần Thơ, Vietnam
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc
• Xây dựng các mục tiêu kinh doanh cho địa bàn phụ trách, phù hợp với mục tiêu chung của Công ty.
• Chịu trách nhiệm phân chia hợp lý các chỉ tiêu, kế hoạch (sản lượng/ doanh số/ độ phủ/ trưng bày …) cho từng nhân viên.
• Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu KPI hàng tháng.
• Đảm bảo đội ngũ nhân viên và NPP thực hiện nghiêm túc các chính sách Công ty, các điều khoản trong hợp đồng.
• Hỗ trợ Đại diện bán hàng trong việc làm việc với các khách hàng chủ chốt
• Hỗ trợ nhà phân phối, các điểm tiêu thụ, quản lý công nợ .
• Quản lý tài sản của Công ty giao cho các điểm bán và NPP
• Phối hợp với bộ phận Marketing, thực hiện tốt kế hoạch xúc tiến bán hàng, chương trình khuyến mại đạt hiệu quả đề ra
• Phối hợp với Trade Marketing, Marketing để thực hiện và triển khai các CTKM của Công ty
• Hợp tác với phòng HC&NS, Tài chính, Cung ứng để thành tốt công việc
• Quan hệ tốt với các điểm bán và NPP để duy trì thị phần tại khu vực và phát triển thị trường.
Hồ Chí Minh: Kênh GT OFF phụ trách: Kênh Đại lý & Tạp hóa
An Giang: Kênh GT MIX On/OF phụ trách: Kênh Đại lý, Tạp hóa, kênh Quán
