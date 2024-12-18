Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM làm việc tại Tiền Giang thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: Lô 79, Khu Công nghiệp Long Giang, xã Tân Lập 1, Tân Phước, Huyện Tân Phước

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Tiếp nhận thông tin từ Giám đốc và truyền đạt đến các phòng ban

Hỗ trợ phiên dịch từ Tiếng Trung, Tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại

Hỗ trợ thực hiện các công việc trong công ty theo Yêu cầu của Giám đốc

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên hoặc có kinh nghiệm tương đương đáp ứng được yêu cầu công việc

Giao tiếp thành thạo Tiếng Anh và Tiếng Trung

Vi tính văn phòng thành thạo

Chăm chỉ, trung thực, chịu được áp lực công việc

Có thể đi công tác tại Ấn Độ

Tại CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Nhận được đầy đủ các chế độ của công ty.

Lương thỏa thuận.

Hỗ trợ cơm trưa.

Xe đưa rước công nhân viên ở xa.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.

Môi trường làm việc năng động, có nhiều cơ hội phát triển bản thân và nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin