Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM làm việc tại Tiền Giang thu nhập 18 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/01/2025
CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tiền Giang: Lô 79, Khu Công nghiệp Long Giang, xã Tân Lập 1, Tân Phước, Huyện Tân Phước

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Tiếp nhận thông tin từ Giám đốc và truyền đạt đến các phòng ban
Hỗ trợ phiên dịch từ Tiếng Trung, Tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại
Hỗ trợ thực hiện các công việc trong công ty theo Yêu cầu của Giám đốc

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên hoặc có kinh nghiệm tương đương đáp ứng được yêu cầu công việc
Giao tiếp thành thạo Tiếng Anh và Tiếng Trung
Vi tính văn phòng thành thạo
Chăm chỉ, trung thực, chịu được áp lực công việc
Có thể đi công tác tại Ấn Độ

Tại CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Nhận được đầy đủ các chế độ của công ty.
Lương thỏa thuận.
Hỗ trợ cơm trưa.
Xe đưa rước công nhân viên ở xa.
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.
Môi trường làm việc năng động, có nhiều cơ hội phát triển bản thân và nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: LÔ 79, KHU CÔNG NGHIỆP LONG GIANG, XÃ TÂN LẬP 1, HUYỆN TÂN PHƯỚC, TỈNH TIỀN GIANG

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

