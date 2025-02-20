Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XNK JINYI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XNK JINYI
- Hưng Yên: Đường D4, Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Nguyễn Văn Linh, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Hỗ trợ Giám đốc trong công tác quản lý, điều phối hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Phiên dịch tiếng Trung – Việt trong các cuộc họp, làm việc với đối tác, khách hàng và nội bộ công ty.
Biên dịch tài liệu, báo cáo liên quan đến sản xuất, vận hành, quy trình làm việc.
Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tiến độ sản xuất và tình hình hoạt động của nhà máy.
Hỗ trợ triển khai các kế hoạch, chỉ thị của Giám đốc đến các phòng ban và đảm bảo thực hiện đúng tiến độ.
Tham gia các cuộc họp với đối tác, khách hàng Trung Quốc và hỗ trợ đàm phán, thương lượng.
Hỗ trợ các công việc hành chính, giấy tờ, hợp đồng, hồ sơ liên quan đến quản lý sản xuất.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm trợ lý, phiên dịch hoặc vị trí tương đương trong ngành sản xuất.
Am hiểu về quy trình sản xuất, quản lý vận hành nhà máy là một lợi thế.
Kỹ năng tổ chức, quản lý công việc và giao tiếp tốt.
Có khả năng làm việc độc lập, xử lý vấn đề nhanh nhạy, chịu được áp lực công việc.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu.
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XNK JINYI Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng lễ, Tết, lương tháng 13.
Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cao hơn.
Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng quản lý.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XNK JINYI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
