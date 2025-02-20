Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XNK JINYI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XNK JINYI
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XNK JINYI

Trợ lý giám đốc

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Đường D4, Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Nguyễn Văn Linh, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Hỗ trợ Giám đốc trong công tác quản lý, điều phối hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Phiên dịch tiếng Trung – Việt trong các cuộc họp, làm việc với đối tác, khách hàng và nội bộ công ty.
Biên dịch tài liệu, báo cáo liên quan đến sản xuất, vận hành, quy trình làm việc.
Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tiến độ sản xuất và tình hình hoạt động của nhà máy.
Hỗ trợ triển khai các kế hoạch, chỉ thị của Giám đốc đến các phòng ban và đảm bảo thực hiện đúng tiến độ.
Tham gia các cuộc họp với đối tác, khách hàng Trung Quốc và hỗ trợ đàm phán, thương lượng.
Hỗ trợ các công việc hành chính, giấy tờ, hợp đồng, hồ sơ liên quan đến quản lý sản xuất.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết), ưu tiên có chứng chỉ HSK 5 trở lên.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm trợ lý, phiên dịch hoặc vị trí tương đương trong ngành sản xuất.
Am hiểu về quy trình sản xuất, quản lý vận hành nhà máy là một lợi thế.
Kỹ năng tổ chức, quản lý công việc và giao tiếp tốt.
Có khả năng làm việc độc lập, xử lý vấn đề nhanh nhạy, chịu được áp lực công việc.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XNK JINYI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực (cạnh tranh, hấp dẫn).
Thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng lễ, Tết, lương tháng 13.
Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cao hơn.
Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XNK JINYI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XNK JINYI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đường D4, Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Nguyễn Văn Linh, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

