Tuyển Trợ lý giám đốc Asia Link Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 24 Triệu

Mô tả công việc:

- Tham mưu cho Giám đốc, lập kế hoạch và giải pháp thực hiên công việc;

- Nghiên cứu sản phẩm, lập phương án kinh doanh cho sản phẩm và tham gia công việc phát triển thị trường, đặc biệt mảng sản phẩm mới;

- Lên kế hoạch gặp gỡ, đi công tác làm việc với các khách hàng, đối tác trong và ngoài nước;

- Theo dõi tình hình mua bán hàng hóa nội địa và xuất nhập khẩu;

- Tham gia/ Hỗ trợ các công việc kinh doanh và đầu tư khác do Giám đốc phân công;

- Chi tiết liên quan đến công việc sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

Description:

- Assisting to the director for making business plan strategy and its implementation;

- Do research on products, create business strategy, and be involved in business development activities;

- Make plans for meetings and business trips with domestic and foreign customers and partners;

- Keep track of domestic and foreign purchasing situation;

- Involve in other business and investment activities assigned by the director;

- Details related to the job will be discussed further during the interview.