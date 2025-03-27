Tuyển Trợ lý giám đốc Asia Link Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 24 Triệu

Tuyển Trợ lý giám đốc Asia Link Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 24 Triệu

Asia Link Co., Ltd.
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Asia Link Co., Ltd.

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Asia Link Co., Ltd.

Mức lương
12 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 3th Floor, 98 Hai Ba Trung street – Hoan Kiem District – Ha Noi – Vietnam

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 12 - 24 Triệu

Mô tả công việc:
- Tham mưu cho Giám đốc, lập kế hoạch và giải pháp thực hiên công việc;
- Nghiên cứu sản phẩm, lập phương án kinh doanh cho sản phẩm và tham gia công việc phát triển thị trường, đặc biệt mảng sản phẩm mới;
- Lên kế hoạch gặp gỡ, đi công tác làm việc với các khách hàng, đối tác trong và ngoài nước;
- Theo dõi tình hình mua bán hàng hóa nội địa và xuất nhập khẩu;
- Tham gia/ Hỗ trợ các công việc kinh doanh và đầu tư khác do Giám đốc phân công;
- Chi tiết liên quan đến công việc sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.
Description:
- Assisting to the director for making business plan strategy and its implementation;
- Do research on products, create business strategy, and be involved in business development activities;
- Make plans for meetings and business trips with domestic and foreign customers and partners;
- Keep track of domestic and foreign purchasing situation;
- Involve in other business and investment activities assigned by the director;
- Details related to the job will be discussed further during the interview.

Với Mức Lương 12 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Asia Link Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Asia Link Co., Ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Asia Link Co., Ltd.

Asia Link Co., Ltd.

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 98 Phố Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

