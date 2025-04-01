Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phần CompA Design làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Mô tả công việc:

1. Công việc trợ lý

• Sắp xếp lịch họp và lịch làm việc hàng ngày của Giám đốc

• Chuẩn bị giấy tờ, hồ sơ, tài liệu và nội dung công việc cho các buổi họp nội bộ, gặp đối tác…

• Nghiên cứu, chuẩn bị và soạn thảo các tài liệu, hợp đồng tư vấn pháp lý

• Hỗ trợ và thay mặt Giám đốc họp và trao đổi với đối tác

• Xử lý các công việc liên quan đến giấy tờ, hợp đồng phát sinh

• Đi công tác trong và ngoài nước cùng Giám đốc và nhân viên Công ty

2. Công việc marketing

• Xây dựng ý tưởng, quản lý nội dung, truyền thông nội bộ.

• Quản trị nội dung Fanpage, Group FB, Tiktok và các kênh truyền thông khác.

• Viết nội dung song ngữ Anh - Việt cho các kênh truyền thông của Công ty

• Quay phim, chụp ảnh, dựng video (dạng cơ bản) cho các kênh truyền thông của Công ty

3. Các nội dung khác theo yêu cầu của Giám đốc