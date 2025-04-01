Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phần CompA Design làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty Cổ phần CompA Design
- Hà Nội: 17T6 Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
Mô tả công việc:
1. Công việc trợ lý
• Sắp xếp lịch họp và lịch làm việc hàng ngày của Giám đốc
• Chuẩn bị giấy tờ, hồ sơ, tài liệu và nội dung công việc cho các buổi họp nội bộ, gặp đối tác…
• Nghiên cứu, chuẩn bị và soạn thảo các tài liệu, hợp đồng tư vấn pháp lý
• Hỗ trợ và thay mặt Giám đốc họp và trao đổi với đối tác
• Xử lý các công việc liên quan đến giấy tờ, hợp đồng phát sinh
• Đi công tác trong và ngoài nước cùng Giám đốc và nhân viên Công ty
2. Công việc marketing
• Xây dựng ý tưởng, quản lý nội dung, truyền thông nội bộ.
• Quản trị nội dung Fanpage, Group FB, Tiktok và các kênh truyền thông khác.
• Viết nội dung song ngữ Anh - Việt cho các kênh truyền thông của Công ty
• Quay phim, chụp ảnh, dựng video (dạng cơ bản) cho các kênh truyền thông của Công ty
3. Các nội dung khác theo yêu cầu của Giám đốc
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần CompA Design Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần CompA Design
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
