Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH LUSA GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH LUSA GLOBAL
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động hành chính văn phòng.
Quản lý văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng và đảm bảo hoạt động trơn tru.
Tiếp nhận và xử lý thư từ, tài liệu, điện thoại.
Hỗ trợ quản lý lịch làm việc và sắp xếp các cuộc họp cho lãnh đạo.
Thực hiện các công việc hành chính khác theo yêu cầu của cấp trên.
Lưu trữ và quản lý hồ sơ, tài liệu của công ty.
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty khi cần thiết.
Đảm bảo văn phòng luôn sạch sẽ, ngăn nắp và chuyên nghiệp.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học trở lên. Tiếng anh sử dụng tốt trong công việc, sẵn sàng đi công tác nước ngoài.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Khả năng giao tiếp tốt, thái độ tích cực, chủ động trong công việc.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả.
Trung thực, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Khả năng giao tiếp tốt, thái độ tích cực, chủ động trong công việc.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả.
Trung thực, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY TNHH LUSA GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động và chuyên nghiệp.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch của công ty.
Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động và chuyên nghiệp.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LUSA GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI