Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Techno Vietnam Industries Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

Mức lương 500 - 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Số 84 Phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 500 - 1,000 USD

- Email hoặc điện thoại cho các nhà cung cấp/đối tác để tìm kiếm nguồn hàng và cơ hội kinh doanh

- Liên lạc với khách hàng để sắp xếp các cuộc hẹn, cuộc họp cho đối tác hoặc các kỹ sư, xử lý hỏi hàng và báo giá

- Liên hệ với các nhà cung cấp nước ngoài để xác nhận các yêu cầu và báo giá chi phí

- Chuẩn bị các Báo cáo khác, dữ liệu tiếp thị / bán hàng để phân tích thị trường

- Các chi tiết cần trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU:

- Nữ. Độ tuổi: 21-32

- Tốt nghiệp Đại học, sử dụng được TIẾNG ANH (trình độ tương đương TOEIC 750 trở lên)

- Ưu tiên những ứng viên đã từng có kinh nghiệm Tele-sales/ Marketing/ Chăm sóc khách hàng

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Chăm chỉ, có đam mê và tận tâm trong lĩnh vực Bán hàng / Chăm sóc Khách hàng/ Đối ngoại

- Ưu tiên Ứng viên nộp Hồ sơ sớm và có thể đi làm ngay

QUYỀN LỢI & PHÚC LỢI

Tại Techno Vietnam Industries Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Techno Vietnam Industries Co., Ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin