Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Techno Vietnam Industries Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại Techno Vietnam Industries Co., Ltd.
Mức lương
500 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 5, Số 84 Phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 500 - 1,000 USD
- Email hoặc điện thoại cho các nhà cung cấp/đối tác để tìm kiếm nguồn hàng và cơ hội kinh doanh
- Liên lạc với khách hàng để sắp xếp các cuộc hẹn, cuộc họp cho đối tác hoặc các kỹ sư, xử lý hỏi hàng và báo giá
- Liên hệ với các nhà cung cấp nước ngoài để xác nhận các yêu cầu và báo giá chi phí
- Chuẩn bị các Báo cáo khác, dữ liệu tiếp thị / bán hàng để phân tích thị trường
- Các chi tiết cần trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YÊU CẦU:
- Nữ. Độ tuổi: 21-32
- Tốt nghiệp Đại học, sử dụng được TIẾNG ANH (trình độ tương đương TOEIC 750 trở lên)
- Ưu tiên những ứng viên đã từng có kinh nghiệm Tele-sales/ Marketing/ Chăm sóc khách hàng
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Chăm chỉ, có đam mê và tận tâm trong lĩnh vực Bán hàng / Chăm sóc Khách hàng/ Đối ngoại
- Ưu tiên Ứng viên nộp Hồ sơ sớm và có thể đi làm ngay
QUYỀN LỢI & PHÚC LỢI
Tại Techno Vietnam Industries Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Techno Vietnam Industries Co., Ltd.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
