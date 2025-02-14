Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Ogawa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương Thỏa thuận

• Theo dõi báo cáo bán hàng nội bộ và quản lý các chứng từ bán hàng (hợp đồng mua bán, hóa đơn, công nợ,...)

• Phối hợp với bộ phận kinh doanh trao đổi và gặp gỡ khách hàng.

• Phụ trách các công việc hành chính khác:

1. Quản lý trang thiết bị văn phòng, đặt văn phòng phẩm hoặc các vật tư cần thiết khác.

2. Kiểm soát, lưu trữ và quản lý các văn bản, văn thư, chứng từ.

3. Chấm công, theo dõi ngày phép, tổng hợp hồ sơ nhân viên mới và gửi về cho Phòng nhân sự.

• Các công việc liên quan khác được giao bởi cấp trên và giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Công ty chỉ tuyển ứng viên nam, ưu tiên biết lái xe.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương.

• Có tính cẩn thận và sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

• Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng phối hợp, làm việc nhóm tốt.

• Thời gian làm viêc: từ 8h00 đến 17h00 T2 đến T6 (T7 nghỉ cách tuần)

• Vị trí làm việc: Quận Hà Đông, Hà Nội

Tại Công Ty TNHH Ogawa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ogawa Việt Nam

