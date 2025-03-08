Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH SX TM DV Văn Hoá DTC Solutions làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty TNHH SX TM DV Văn Hoá DTC Solutions
Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công ty TNHH SX TM DV Văn Hoá DTC Solutions

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty TNHH SX TM DV Văn Hoá DTC Solutions

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thỏa thuận theo năng lực + Thưởng theo hiệu suất. Xét tăng lương 1 năm 1 lần, tăng lương ngay nhân viên khi đạt thành tích xuất sắc; Phụ cấp khác theo yêu cầu công việc; Được đào tạo về các dịch vụ Digital Marketing, SEO, Social Seeding. Môi trường làm việc năng động, cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn. Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ và sự kiện của công ty. Chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép theo quy định của công ty., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh:
Soạn thảo, chuẩn bị hợp đồng, báo giá, đề xuất dịch vụ cho khách hàng.
Quản lý, theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng, công nợ và các thủ tục liên quan.
Cập nhật và lưu trữ dữ liệu khách hàng trên CRM.
Hỗ trợ lên kế hoạch và theo dõi tiến độ KPI của phòng kinh doanh.
Chăm sóc khách hàng & xử lý đơn hàng:
Tiếp nhận thông tin khách hàng, tư vấn cơ bản về các dịch vụ của công ty.
Hỗ trợ giải đáp các yêu cầu của khách hàng, kết hợp với bộ phận liên quan để xử lý vấn đề phát sinh.
Gửi báo cáo tiến độ chiến dịch, dịch vụ cho khách hàng khi cần.
Theo dõi feedback của khách hàng, tổng hợp và đề xuất phương án cải thiện dịch vụ.
Phối hợp nội bộ:
Làm việc với team marketing, team kỹ thuật để đảm bảo tiến độ triển khai dịch vụ cho khách hàng.
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hội thảo hoặc chương trình thúc đẩy doanh số.
Báo cáo công việc, doanh số, tình hình kinh doanh định kỳ cho Trưởng phòng Kinh doanh.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm trợ lý kinh doanh, chăm sóc khách hàng, sales admin hoặc các vị trí tương tự.
Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word, PowerPoint).
Kỹ năng giao tiếp tốt, có tư duy dịch vụ khách hàng.
Khả năng sắp xếp công việc, quản lý thời gian hiệu quả.
Chủ động, linh hoạt trong công việc, có trách nhiệm cao.
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về ngành Digital Marketing, SEO, Social Seeding.

Tại Công ty TNHH SX TM DV Văn Hoá DTC Solutions Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 20 triệu VND
Lương cứng: 10 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX TM DV Văn Hoá DTC Solutions

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH SX TM DV Văn Hoá DTC Solutions

Công ty TNHH SX TM DV Văn Hoá DTC Solutions

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 39 đường số 17, P.Hiệp Bình Chánh, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

