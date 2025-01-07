Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH KS ONE CHEMICAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 - BT2, ngõ 7 phố Phạm Tiến Duật, Khu Đô Thị Handiresco Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

-- Điều phối xe giao hàng cho khách

- Chuẩn bị các tài liệu liên quan cần thiết cho sale (đơn đặt hàng, báo giá, phiếu giao hàng, quản lý tồn kho,...)

- Lập kế hoạch bán hàng, gửi báo giá và chốt hợp đồng với khách hàng.

- Gửi yêu cầu (mẫu / đơn hàng) và theo dõi tiến độ với các NCC

- Phối hợp với các phòng ban để hoàn thành tốt các công việc được giao.

- Theo dõi công nợ của khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 22-26 tuổi

- Cẩn thận. có trách nhiệm

- Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên SV mới ra trường, học các chuyên ngành về kinh tế, xuất nhập khẩu, ngoại ngữ, tiếng Trung giao tiếp khá

- Sử dụng máy tính, email, excel thành thạo

Tại CÔNG TY TNHH KS ONE CHEMICAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH sau 2 tháng thử việc

- Tham quan du lịch hàng năm

- Tổ chức sinh nhật tháng cùng các phúc lợi khác của công ty

- Phụ cấp đi lại (tính theo khoảng cách), phụ cấp ăn trưa 500.000đ/ tháng, phụ cấp điện thoại 200.000đ/tháng, thưởng lễ Tết, tăng lương hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KS ONE CHEMICAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin