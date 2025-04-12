Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ
- Hà Nội: Tầng 2, tòa Trung Yên 1, đường Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, Phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ các hoạt động kinh doanh trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh.
Tham gia các hoạt động chăm sóc khách hàng, đối tác.
Tham gia dự án kinh doanh, đàm phán và ký kết hợp đồng.
Tiếp nhận, giải quyết hoặc báo cáo các thắc mắc, khiếu nại từ khách hàng liên quan đến các vấn đề kinh doanh.
Tổng hợp nội dung cuộc họp/báo cáo/ kế hoạch công việc các phòng ban bộ phận.
Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của BLĐ.
Báo cáo tiến độ kết quả công việc với BLĐ theo quy định báo cáo của Công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên nghe nói 1 trong 3 ngoại ngữ (Tiếng Anh/ Tiếng Trung/ Tiếng Nga) trung bình khá trở lên.
Độ tuổi: từ 21 – 34 tuổi.
Ngoại hình ưu nhìn, cao từ 1,57 m trở lên.
Thành thạo tin học VP: word, excel, power point.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia vào các dự án lớn, trọng điểm của công ty trong và ngoài nước
Môi trường làm việc năng động, hệ sinh thái công nghệ cao, sáng tạo chuyên nghiệp
Có cơ hội tham gia các hội thảo, triển lãm tại nước ngoài
BHXH, nghỉ Lễ Tết, nghỉ phép theo quy định pháp luật, thưởng Lễ Tết theo quy định Công ty.
Du lịch hàng năm cùng Công ty, chế độ phúc lợi đầy đủ.
Cơ hội phát triển theo lộ trình thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
