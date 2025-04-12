Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ
Ngày đăng tuyển: 12/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, tòa Trung Yên 1, đường Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, Phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ các hoạt động kinh doanh trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh.
Tham gia các hoạt động chăm sóc khách hàng, đối tác.
Tham gia dự án kinh doanh, đàm phán và ký kết hợp đồng.
Tiếp nhận, giải quyết hoặc báo cáo các thắc mắc, khiếu nại từ khách hàng liên quan đến các vấn đề kinh doanh.
Tổng hợp nội dung cuộc họp/báo cáo/ kế hoạch công việc các phòng ban bộ phận.
Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của BLĐ.
Báo cáo tiến độ kết quả công việc với BLĐ theo quy định báo cáo của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên chuyên ngành ngoại thương, thương mại, tài chính, kinh tế, luật, xây dựng, công nghệ thông tin, điện tử và các chuyên ngành liên quan.
Ưu tiên nghe nói 1 trong 3 ngoại ngữ (Tiếng Anh/ Tiếng Trung/ Tiếng Nga) trung bình khá trở lên.
Độ tuổi: từ 21 – 34 tuổi.
Ngoại hình ưu nhìn, cao từ 1,57 m trở lên.
Thành thạo tin học VP: word, excel, power point.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lên đến 18 triệu tùy theo năng lực + các khoản thưởng khác (theo hiệu quả công việc), thưởng tháng lương thứ 13…
Được tham gia vào các dự án lớn, trọng điểm của công ty trong và ngoài nước
Môi trường làm việc năng động, hệ sinh thái công nghệ cao, sáng tạo chuyên nghiệp
Có cơ hội tham gia các hội thảo, triển lãm tại nước ngoài
BHXH, nghỉ Lễ Tết, nghỉ phép theo quy định pháp luật, thưởng Lễ Tết theo quy định Công ty.
Du lịch hàng năm cùng Công ty, chế độ phúc lợi đầy đủ.
Cơ hội phát triển theo lộ trình thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 6/88 phố Xóm Hoa, thôn Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

