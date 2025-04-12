Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Thành Công làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: SN C24A, KĐT chung cư Sông Đà 2, P.Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm về tính chính xác tất cả các đơn hàng của NVKD mà mình phụ trách từ lúc tiếp nhận đơn hàng cho đến khi đơn hàng được quyết toán.

Thực hiện việc tiếp nhận và xử lý các đơn hàng cho đến khi kết thúc thương vụ và quyết toán đơn hàng của các NVKD.

Soạn hợp đồng, bộ chứng chỉ, ĐNTT và hoàn thiện các giấy tờ có liên quan (Cam kết cấp hàng, bộ chứng chỉ....)

Có trách nhiệm thực hiện các báo cáo về số liệu công nợ và tình hình thu hồi công nợ của các đơn hàng mà mình phụ trách theo từng tuần/tháng.

Hỗ trợ thực hiện tổng hợp báo cáo dự kiến bán hàng, khách hàng, khách hàng mới, báo cáo dự án của Trưởng nhóm kinh doanh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của phòng dịch vụ và Ban lãnh đạo Công ty.

Các công việc khác theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp. Hỗ trợ các công việc khác khi cần.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ tuổi từ 22 trở lên tốt nghiệp các ngành quản trị kinh doanh, tài chính, kế toán, ngân hàng, kinh tế...

Giao tiếp tốt, nhạy bén trong công việc.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm hỗ trợ bán hàng, trợ lý kinh doanh .

Cầu tiến, lạc quan.

Không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực.

Kỹ năng vi tính văn phòng.

Có khả năng làm việc độc lập và liên kết nhóm.

Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm

Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Thành Công Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng : Thỏa thuận – đến 10 triệu đồng/1 tháng.

Thưởng : Theo quy định công ty

Thời gian làm việc : ngày 8 tiếng từ 8h -17h30, nghỉ trưa từ 12h– 13h30, làm việc từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần.

Chế độ ngày nghỉ và các quyền lợi như BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động hoặc quy định của công ty.

Nghỉ mát hàng năm : từ 1-2 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Thành Công

