Tuyển Trợ lý kinh doanh Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1, toà 24T1 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập dữ liệu và lập bảng dự kiến doanh thu theo ngày, tuần, tháng
Lập báo cáo doanh thu liên quan đối tác tòa nhà
Thu thập và dự tính chi phí bộ phận bán hàng theo tháng
Lập báo cáo doanh thu B2B và đối chiếu công nợ B2B
Thu thập hồ sơ và xu hướng bán hàng, đánh giá hiệu suất được đo lường dựa trên dữ liệu bán hàng kịp thời
Phân tích doanh thu bán hàng và hiệu suất, best item, giải thích kết quả bán hàng tổng thể
Phân tích tình hình cửa hàng
Thực hiện làm hồ sơ thanh toán chi phí cố định (điện, nước & lalamove)
Sử dụng các báo cáo và công cụ phân tích thích hợp; Cung cấp hỗ trợ hàng ngày cho các bộ phận khác
Xây dựng mô hình và cấu trúc báo cáo
Các báo cáo, phân tích khác khi có yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Đối ngoại ...
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
03 năm kinh nghiệm
Thành thạo vi tính: MS Office, Internet, sử dụng tốt các hàm công thức tính trong excel
sử dụng tốt các hàm công thức tính trong excel
Đáng tin cậy, Có trách nhiệm, tính chính xác, chủ động
Chú trọng chi tiết, Kỹ năng tổ chức tốt
Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm và áp lực cao, quản lý thời gian hiệu quả và kỹ năng giải quyết vấn đề
Có khả năng làm việc tốt với dữ liệu tài chính và con số.
Kỹ năng giao tiếp và trình bày hiệu quả, cả bằng lời nói & bằng văn bản.
Có thể onboard sớm, đi làm ngay

Tại Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thoả thuận theo năng lực
Review tăng lương hàng năm vào tháng 3
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (teambuilding, event, sinh nhật, khám sức khoẻ định kỳ, thưởng lễ, tết, ...)
Gift card sinh nhật dành cho nhân viên chính thức, nhân viên vượt qua thử việc
Cơ hội mua hàng nội bộ cùng thẻ CJ Membership giảm giá 40% các sản phẩm của TOUS les JOURS, CGV, CJ Market, Meat Master,…
Môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, với nhiều cơ hội tham gia các khóa đào tạo của CJ Group
Lộ trình đào tạo, thăng tiến rõ ràng, minh bạch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

