Tuyển Trợ lý kinh doanh Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, toà 24T1 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập dữ liệu và lập bảng dự kiến doanh thu theo ngày, tuần, tháng

Lập báo cáo doanh thu liên quan đối tác tòa nhà

Thu thập và dự tính chi phí bộ phận bán hàng theo tháng

Lập báo cáo doanh thu B2B và đối chiếu công nợ B2B

Thu thập hồ sơ và xu hướng bán hàng, đánh giá hiệu suất được đo lường dựa trên dữ liệu bán hàng kịp thời

Phân tích doanh thu bán hàng và hiệu suất, best item, giải thích kết quả bán hàng tổng thể

Phân tích tình hình cửa hàng

Thực hiện làm hồ sơ thanh toán chi phí cố định (điện, nước & lalamove)

Sử dụng các báo cáo và công cụ phân tích thích hợp; Cung cấp hỗ trợ hàng ngày cho các bộ phận khác

Xây dựng mô hình và cấu trúc báo cáo

Các báo cáo, phân tích khác khi có yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Đối ngoại ...

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Thành thạo vi tính: MS Office, Internet, sử dụng tốt các hàm công thức tính trong excel

Đáng tin cậy, Có trách nhiệm, tính chính xác, chủ động

Chú trọng chi tiết, Kỹ năng tổ chức tốt

Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm và áp lực cao, quản lý thời gian hiệu quả và kỹ năng giải quyết vấn đề

Có khả năng làm việc tốt với dữ liệu tài chính và con số.

Kỹ năng giao tiếp và trình bày hiệu quả, cả bằng lời nói & bằng văn bản.

Có thể onboard sớm, đi làm ngay

Tại Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thoả thuận theo năng lực

Review tăng lương hàng năm vào tháng 3

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (teambuilding, event, sinh nhật, khám sức khoẻ định kỳ, thưởng lễ, tết, ...)

Gift card sinh nhật dành cho nhân viên chính thức, nhân viên vượt qua thử việc

Cơ hội mua hàng nội bộ cùng thẻ CJ Membership giảm giá 40% các sản phẩm của TOUS les JOURS, CGV, CJ Market, Meat Master,…

Môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, với nhiều cơ hội tham gia các khóa đào tạo của CJ Group

Lộ trình đào tạo, thăng tiến rõ ràng, minh bạch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.