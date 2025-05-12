Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Thế Thảo làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

- Tham mưu, hỗ trợ trong công tác lập và triển khai kế hoạch kinh doanh tháng, quý.

- Theo dõi, nhắc nhở công việc của bộ phận kinh doanh theo kế hoạch, chiến lược đã đề ra.

- Tổng hợp và báo cáo kết quả, hiệu quả tình hình hoạt động của bộ phận kinh doanh cho giám đốc, ban lãnh đạo.

- Tổng hợp và lưu trữ tài liệu Kinh doanh.

- Đề xuất các phương án Kinh doanh hiệu quả.

- Hỗ trợ giải quyết các vướng mắc trong hoạt động Kinh doanh.

- Phối hợp với các phòng ban để giải quyết các vấn đề vận hành phòng kinh doanh.

- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế… hoặc các ngành nghề liên quan.

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, Ngoại thương.

Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm tại vị trí Trợ lý Kinh doanh.

Nam/Nữ: Tuổi từ: 26- 29 tuổi.

Chủ động, có trách nhiệm với công việc;

Ham học hỏi và đổi mới sáng tạo, nâng cấp bản thân mỗi ngày;

Sức khỏe tốt, năng động, nhanh nhẹn, trung thực, thẳng thắn, vui vẻ, hòa nhã, nhiệt tình, yêu thích công việc và làm việc có trách nhiệm;

Kỹ năng trình bày, thuyết phục hiệu quả;

Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề tốt, thông minh và nhạy bén;

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Power Point, Internet…

Có laptop cá nhân.

Tại Công ty TNHH Thế Thảo Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 13 - 18tr + Phụ cấp + Thưởng.

Môi trường làm việc Gen Z, trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đột phá.

Được hỗ trợ đào tạo chuyên môn, tham gia các khóa học bên ngoài bởi các trường đào tạo như Trường doanh nhân HBR, Trường đào tạo doanh nhân PTI,...

Lương tháng thứ 13, lễ, tết và đóng BHXH theo đúng quy định của nhà nước.

Xét nâng chế độ, vị trí theo kết quả công việc và lộ trình của công ty.

Trang phục tự do.

Đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định: Teambuilding, du lịch hàng năm, liên hoan sinh nhật hàng tháng cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thế Thảo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin