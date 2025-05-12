Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ FUJI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B48 - 03 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng, xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng.

Giới thiệu sản phẩm/dịch vụ, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng.

Thực hiện báo cáo công việc, kết quả kinh doanh theo yêu cầu của cấp trên.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

Nắm vững kỹ năng bán hàng, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng chăm sóc khách hàng.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ FUJI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ FUJI GROUP

