Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ - MÁY MÓC T & T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 602 , Tòa nhà CT1, Phố Đỗ Nhuận, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trực Hotline, Zalo, Facebook Messenger, Live-chat website.

- Thu thập nhu cầu, thông tin khách chuyển cho NV kinh doanh phụ trách.

- Lập 1 số báo giá, và 1 số chứng từ cho KD khi cần

- Xuất hóa đơn nháp khi kế toán bận

- Tiếp đón khách, chuẩn bị phòng họp,

- Quản lý/ mua văn phòng phẩm và các thiết bị chung của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ

- Tuổi từ : 23-35

- Chăm chỉ chịu khó, trung thực, có dự định làm việc gắn bó lâu dài.

- Nếu chưa có kinh nghiệm thì chỉ cần ứng viên có kỹ năng về học văn phòng, còn lại công việc sẽ được hướng dẫn chi tiết.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ - MÁY MÓC T & T Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương CB từ 8-10tr, nếu ai có kinh nghiệm làm hồ sơ thầu online thì lương từ 10-13tr

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN ... theo quy định của Luật lao động.

- Thưởng các dịp lễ, tết, dịp kỷ niệm cá nhân như sinh nhật, 20/10,8/3, 30/4,1/5, 2/9...

- Khám sức khỏe, Du xuân, nghỉ mát, teambuilding theo kế hoạch của công ty;

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, văn phòng làm việc hiện đại; Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, có nhiều cơ hội phát triển;

- Được tham gia các khóa đào tạo kiến thức, kỹ năng phát triển bản thân.

- Được đề bạt thăng tiến trên cơ sở năng lực, thành tích và mong muốn phát triển của bản thân;

- Được tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng mềm, phương pháp làm việc dành cho nhân viên kinh doanh;

- Được tiếp xúc, làm việc và học hỏi từ các khách hàng, đối tác lớn

- Thời gian làm việc: Sáng 8h-12h, Chiều 13h00-17h00, từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy. Chiều T7 và ngày CN được nghỉ

- Quá trình sales sẽ được Trưởng/ Phó phòng KD nhiều kinh nghiệm coaching và đồng hành hỗ trợ sâu chỉ dẫn, hướng dẫn tường tận trong những tháng đầu

- Có 12 ngày phép mỗi năm

- Môi trường làm việc năng động, hòa đồng và chuyên nghiệp.

- Mức thu nhập xứng đáng với năng lực và hiệu quả công việc.

- Cơ hội học hỏi, sáng tạo và phát huy tối đa khả năng của bản thân.

- Thưởng tết âm từ 1-3 tháng lương tùy mức độ hiệu quả công việc

- Cùng các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ - MÁY MÓC T & T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.