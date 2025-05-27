Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ DNP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 107 Phố Xuân La, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Quản lý dữ liệu, cập nhật thông tin, danh sách khách hàng;

Hỗ trợ sale chăm sóc khách hàng, giải quyết, theo dõi những vấn đề mà khách hàng đang gặp phải;

Soạn thảo, cập nhật, chỉnh sửa và quản lý các văn bản của phòng kinh doanh;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Tài chính, kế toán, ngân hàng...;

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm hỗ trợ bán hàng, trợ lý kinh doanh;

Có khả năng làm việc độc lập và liên kết nhóm;

Khả năng giao tiếp tốt, không nói lắp, nói ngọng;

Trung thực, nhanh nhẹn, có tinh thần cầu tiến;

Thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ DNP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 7.000.000đ – 10.000.000đ;

Thử việc 2 tháng, hưởng 85% lương;

Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước;

Được hưởng chế độ nghỉ phép năm, lễ, tết theo quy định của Nhà nước;

Hưởng các quyền lợi, chế độ phụ cấp và chính sách khác theo quy định của công ty;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ chế thăng tiến rõ ràng, đồng nghiệp thân thiện;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ DNP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin