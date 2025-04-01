Tuyển Trợ lý kinh doanh Fujinet Systems JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Fujinet Systems JSC
- Hồ Chí Minh: 10 Phổ Quang, Phường 2, quận Tân Bình, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phụ trách giao dịch kinh doanh với khách hàng là các công ty phần mềm ở Nhật Bản:
- Tiếp nhận các yêu cầu về dự án từ khách hàng.
- Đối ứng khi khách hàng sang thăm.
- Phụ trách giao dịch liên lạc qua mail với khách hàng Nhật về nội dung dự án.
- Tham gia và thông dịch các cuộc họp với khách hàng (họp tại công ty hoặc họp qua TV Meeting)
- Soạn thảo các tài liệu kinh doanh, tài liệu báo giá, bảng đề án, tài liệu Presentation…
(Sẽ được đào tạo để thực hiện các công việc trên).
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành tiếng nhật, ưu tiên các bạn đã từng du học tại Nhật
- Có thể giao tiếp bằng tiếng nhật, vui vẻ hòa đồng, nhanh nhẹn
Tại Fujinet Systems JSC Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Fujinet Systems JSC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
