Tuyển Trợ lý kinh doanh Fujinet Systems JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Phụ trách giao dịch kinh doanh với khách hàng là các công ty phần mềm ở Nhật Bản:

- Tiếp nhận các yêu cầu về dự án từ khách hàng.

- Đối ứng khi khách hàng sang thăm.

- Phụ trách giao dịch liên lạc qua mail với khách hàng Nhật về nội dung dự án.

- Tham gia và thông dịch các cuộc họp với khách hàng (họp tại công ty hoặc họp qua TV Meeting)

- Soạn thảo các tài liệu kinh doanh, tài liệu báo giá, bảng đề án, tài liệu Presentation…

(Sẽ được đào tạo để thực hiện các công việc trên).