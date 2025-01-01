Tuyển Trợ lý kinh doanh CELLPHONES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh

Theo dõi tồn kho, phân chia/ điều chuyển hàng hoá giữa các shop và quản lý lịch vận chuyển hàng hoá

Mạnh về phân chia hàng hóa cho hệ thống, PO, chiết khấu, hơn 1000 SKUs

Đề xuất kế hoạch và đề xuất phương thức báo cáo, quản lý số liệu hợp lý, chính xác

Theo dõi tổng hợp, đánh giá và lập báo cáo kinh doanh theo từng khu vực

Thúc đẩy doanh số cửa hàng

Khảo sát thị trường (so sánh giá cả, chế độ bảo hành, khuyến mãi, chương trình...)

Theo dõi công nợ, các khoản chiết khấu từ hãng để đảm bảo lấy đủ/ đúng hạn các khoản chiết khấu về

Xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình bán hàng tại cửa hàng...

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên có GPA từ >3.0

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí trợ lý kinh doanh, sale admin, ngành hàng,

Tư duy logic và kỹ năng phân tích xử lý số liệu tốt

Thẳng thắn, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao

Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý vấn đề và khả năng trình bày..

Kỹ năng

Phân tích và tổng hợp dữ liệu Trình bày rõ ràng, mạch lạc, giao tiếp tốt

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

