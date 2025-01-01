Tuyển Trợ lý kinh doanh CELLPHONES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CELLPHONES
- Hồ Chí Minh: Bảo hiểm nội
- ngoại trú, Nha khoa, bảo hiểm tai nạn,... Nghỉ phép 12 ngày/năm Thưởng tết hấp dẫn, Quận 1
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Theo dõi tồn kho, phân chia/ điều chuyển hàng hoá giữa các shop và quản lý lịch vận chuyển hàng hoá
Mạnh về phân chia hàng hóa cho hệ thống, PO, chiết khấu, hơn 1000 SKUs
Đề xuất kế hoạch và đề xuất phương thức báo cáo, quản lý số liệu hợp lý, chính xác
Theo dõi tổng hợp, đánh giá và lập báo cáo kinh doanh theo từng khu vực
Thúc đẩy doanh số cửa hàng
Khảo sát thị trường (so sánh giá cả, chế độ bảo hành, khuyến mãi, chương trình...)
Theo dõi công nợ, các khoản chiết khấu từ hãng để đảm bảo lấy đủ/ đúng hạn các khoản chiết khấu về
Xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình bán hàng tại cửa hàng...
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí trợ lý kinh doanh, sale admin, ngành hàng,
Tư duy logic và kỹ năng phân tích xử lý số liệu tốt
Thẳng thắn, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao
Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý vấn đề và khả năng trình bày..
Kỹ năng
Phân tích và tổng hợp dữ liệu Trình bày rõ ràng, mạch lạc, giao tiếp tốt
Tại CELLPHONES Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CELLPHONES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
