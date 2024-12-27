Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN A CITY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lương cứng + phụ cấp + thưởng - Lộ trình thăng tiến minh bạch rõ ràng - Chế độ BHXH theo quy định pháp luật Lao động. - Chế độ Khen thưởng và lộ trình thăng tiến theo quy định Công ty - Thưởng các ngày lễ tết, lương tháng 13 và các chế độ theo quy định của nhà nước, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Hỗ trợ gặp gỡ, làm việc với khách hàng, đối tác tại nhiều địa điểm để nắm bắt thông tin và thực hiện các công việc được giao.

-

- Hỗ trợ sắp xếp, quản lý lịch làm việc, lịch họp và các công việc hành chính cho cấp trên trực tiếp.

- Chuẩn bị tài liệu, báo cáo và các hồ sơ cần thiết liên quan đến hoạt động kinh doanh.

- Phối hợp quay, chụp hình các sự kiện, hoạt động kinh doanh

- Hỗ trợ sáng tạo nội dung và quản lý các kênh truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, v.v.)

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam

- Ưu tiên những bạn đã từng làm các vị trí tương đương

- Nhanh nhẹn, hoạt bát

- Có kinh nghiệm là một lợi thế

- Kỹ năng giao tiếp lưu loát, tự tin thuyết trình, đàm phán tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN A CITY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN A CITY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin