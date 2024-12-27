Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN A CITY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN A CITY
- Hồ Chí Minh:
- Lương cứng + phụ cấp + thưởng
- Lộ trình thăng tiến minh bạch rõ ràng
- Chế độ BHXH theo quy định pháp luật Lao động.
- Chế độ Khen thưởng và lộ trình thăng tiến theo quy định Công ty
- Thưởng các ngày lễ tết, lương tháng 13 và các chế độ theo quy định của nhà nước, Quận 1
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Hỗ trợ gặp gỡ, làm việc với khách hàng, đối tác tại nhiều địa điểm để nắm bắt thông tin và thực hiện các công việc được giao.
- Hỗ trợ sắp xếp, quản lý lịch làm việc, lịch họp và các công việc hành chính cho cấp trên trực tiếp.
- Chuẩn bị tài liệu, báo cáo và các hồ sơ cần thiết liên quan đến hoạt động kinh doanh.
- Phối hợp quay, chụp hình các sự kiện, hoạt động kinh doanh
- Hỗ trợ sáng tạo nội dung và quản lý các kênh truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, v.v.)
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên những bạn đã từng làm các vị trí tương đương
- Nhanh nhẹn, hoạt bát
- Có kinh nghiệm là một lợi thế
- Kỹ năng giao tiếp lưu loát, tự tin thuyết trình, đàm phán tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN A CITY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN A CITY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
