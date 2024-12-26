Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MS GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: LK8 - 11 Đường số 9, Khu Valora Island, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Chăm sóc, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện có, khách hàng tiềm năng.

- Đàm phán với khách hàng và xúc tiến ký hợp đồng, soạn thảo hợp đồng.

- Mọi chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Từ 28 tuổi trở lên.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học.

- Có khả năng nắm bắt công việc, học hỏi nhanh.

- Chịu trách nhiệm hoàn thành công việc đúng tiến độ.

- Trình độ tiếng Anh giỏi có thể giao tiếp và làm việc trực tiếp với người nước ngoài.

- Đi công tác khi có yêu cầu.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MS GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc sớm

- Lương khởi điểm từ 10-15 triệu

- Được tham gia bảo hiểm

- Đi du lịch, nghỉ mát hàng năm cùng Công ty

- Được nghỉ và thưởng lễ tết theo quy định của công ty

- Thời gian làm việc: thứ 2-thứ 7, từ 8h - 17h nghỉ trưa 1 tiếng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MS GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin