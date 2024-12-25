Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU
- Hồ Chí Minh: Lầu 5, Số 85 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 17 Triệu
- Trực tiếp tham gia các cuộc họp với khách hàng, đối tác Tại Thái Lan,ghi chép và phiên dịch nội dung cuộc họp với đối tác Thái;
- Hỗ trợ Giám Đốc trong công tác đối ngoại. Quản lý danh sách khách hàng, đối tác của công ty Tại Việt Nam và ở Thái Lan.
- Soạn thảo và đọc các Hợp đồng kinh tế với các Đối tác Thái Lan
- Thực hiện công việc khác theo sự sắp xếp của Ban Giám đốc.
- Báo cáo kết quả công việc sau mỗi chuyến công tác nước ngoài cho GĐ
- Đi công tác xa, Trong và ngoài nước theo yêu cầu công việc
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Thái lưu loát 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết ( Bắt buộc)
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Nhanh nhẹn, nhạy bén, nắm bắt tình huống tốt
- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử, đàm phán, kết nối tốt;
- Thái độ làm việc tích cực, cầu tiến, có trách nhiệm với công việc;
- Kỹ năng máy tính tốt (MS Word, MS Excel );
- Kinh nghiệm từ 2 năm
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc
Lương từ 15Tr - 17Tr hoặc theo thỏa thuận khi phỏng vấn
Địa điểm làm việc: 85 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 1. TP HCM
(Ưu Tiên Nhận Việc Ngay - Có Hỗ Trợ Nhận Việc Sau Tết)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
