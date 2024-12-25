Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2025
Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 5, Số 85 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

- Trực tiếp tham gia các cuộc họp với khách hàng, đối tác Tại Thái Lan,ghi chép và phiên dịch nội dung cuộc họp với đối tác Thái;
- Hỗ trợ Giám Đốc trong công tác đối ngoại. Quản lý danh sách khách hàng, đối tác của công ty Tại Việt Nam và ở Thái Lan.
- Soạn thảo và đọc các Hợp đồng kinh tế với các Đối tác Thái Lan
- Thực hiện công việc khác theo sự sắp xếp của Ban Giám đốc.
- Báo cáo kết quả công việc sau mỗi chuyến công tác nước ngoài cho GĐ
- Đi công tác xa, Trong và ngoài nước theo yêu cầu công việc

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Thái lưu loát 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết ( Bắt buộc)
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Nhanh nhẹn, nhạy bén, nắm bắt tình huống tốt
- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử, đàm phán, kết nối tốt;
- Thái độ làm việc tích cực, cầu tiến, có trách nhiệm với công việc;
- Kỹ năng máy tính tốt (MS Word, MS Excel );
- Kinh nghiệm từ 2 năm

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ 30/4, 2/9, tết dương lịch, tháng 13, thưởng KPI 6 tháng 1 lần
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc
Lương từ 15Tr - 17Tr hoặc theo thỏa thuận khi phỏng vấn
Địa điểm làm việc: 85 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 1. TP HCM
(Ưu Tiên Nhận Việc Ngay - Có Hỗ Trợ Nhận Việc Sau Tết)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: P.1508, Tầng 15, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

