Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí PSD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đóng Bảo hiểm theo quy định của nhà nước Ngày nghỉ hàng năm 12 ngày theo quy định Cấp phát đồng phục trong thời gian làm việc (nếu có) Khám sức khỏe định kỳ Được mua gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Dầu Khí PVI (72 triệu/ năm) Thưởng tháng lương 13 và các khoản thưởng dịp lễ tết, thưởng cuối năm khác, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Đặt hàng với Hãng, nhà cung cấp

Đặt hàng theo quy trình phối hợp với Hãng

Lên đơn đặt hàng, hợp đồng mua bán hàng hóa gửi nhà cung cấp

Làm đề nghị thanh toán cho các đơn hàng mua hàng đến hạn thanh toán

Nhập hàng

Làm hợp đồng mua hàng với Hãng và nhà cung cấp, cung cấp chứng từ liên quan tới cấu hình sản phẩm, chứng từ hiệu xuất năng lượng, hợp chuẩn, hợp quy cho Công ty Cổ phần dịch vụ Logistic Dầu khí (PSL) để đăng ký, khai Hải quan.

Hồ sơ được thông quan, tạo RO trên hệ thống ERP, gửi thông tin cho Phòng tài chính Kế toán & Kho để phê duyệt, cập nhật hàng hóa lên hệ thống

Cập nhật thời gian hàng hóa về kho cho Quản lý nhãn hàng, sales team

Báo cáo

Báo cáo hàng tuần theo yêu cầu của Hãng

Báo cáo hàng tuần theo yêu cầu của Quản lý nhãn hàng

Báo cáo hàng hóa

Báo cáo hàng tồn kho

Báo cáo theo dõi đơn đặt hàng

Đối chiếu data số bán hàng tháng với hang

Báo cáo đi thị trường/ check in của sales

Chiết khấu/Đăng ký Chương trình khuyến mại

In, trình ký, trả biên bản chiết khấu của sales team theo ngành hàng hỗ trợ

Thực hiện đăng ký Chương trình khuyến mại theo đề xuất được duyệt của Quản lý nhãn hàng

Hỗ trợ chứng từ cho Quản lý nhãn hàng/ sales team & các công việc hỗ trợ khác: Cung cấp chứng từ nhập khẩu Hóa, CO, CQ....

Hỗ trợ chứng từ cho Quản lý nhãn hàng/ sales team & các công việc hỗ trợ khác

Hệ thống:

Tạo mã, cập nhật giá, phân loại khách hàng

Phân tích, tính toán số lượng hàng hóa cần điều chuyển giữa các kho

Đối chiếu và chỉnh sửa data giữa hệ thống PSD & hệ thống hãng, tìm nguyên nhân sai lệch hàng ngày

Hỗ trợ sales xử lý quy trình chi trả chiết khấu trên hệ thống

Tùy chỉnh các form trên hệ thống nhằm mục đích thuận tiện cho mục tiêu công việc theo yêu cầu của quản lý

Theo dõi & cập nhật báo cáo lên hệ thống cho hãng theo số liệu quản lý yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm mảng trợ lý kinh doanh ngành hàng mobile/ IT

Tốt nghiệp từ đại học trở lên

Tiếng Anh: đọc hiểu

Yêu cầu khác: tư duy logic, kỹ năng excel tốt

Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí PSD Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí PSD Pro Company

