Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí PSD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí PSD Pro Company
- Hồ Chí Minh: Đóng Bảo hiểm theo quy định của nhà nước Ngày nghỉ hàng năm 12 ngày theo quy định Cấp phát đồng phục trong thời gian làm việc (nếu có) Khám sức khỏe định kỳ Được mua gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Dầu Khí PVI (72 triệu/ năm) Thưởng tháng lương 13 và các khoản thưởng dịp lễ tết, thưởng cuối năm khác, Quận 1
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Đặt hàng với Hãng, nhà cung cấp
Đặt hàng theo quy trình phối hợp với Hãng
Lên đơn đặt hàng, hợp đồng mua bán hàng hóa gửi nhà cung cấp
Làm đề nghị thanh toán cho các đơn hàng mua hàng đến hạn thanh toán
Nhập hàng
Làm hợp đồng mua hàng với Hãng và nhà cung cấp, cung cấp chứng từ liên quan tới cấu hình sản phẩm, chứng từ hiệu xuất năng lượng, hợp chuẩn, hợp quy cho Công ty Cổ phần dịch vụ Logistic Dầu khí (PSL) để đăng ký, khai Hải quan.
Hồ sơ được thông quan, tạo RO trên hệ thống ERP, gửi thông tin cho Phòng tài chính Kế toán & Kho để phê duyệt, cập nhật hàng hóa lên hệ thống
Cập nhật thời gian hàng hóa về kho cho Quản lý nhãn hàng, sales team
Báo cáo
Báo cáo hàng tuần theo yêu cầu của Hãng
Báo cáo hàng tuần theo yêu cầu của Quản lý nhãn hàng
Báo cáo hàng hóa
Báo cáo hàng tồn kho
Báo cáo theo dõi đơn đặt hàng
Đối chiếu data số bán hàng tháng với hang
Báo cáo đi thị trường/ check in của sales
Chiết khấu/Đăng ký Chương trình khuyến mại
In, trình ký, trả biên bản chiết khấu của sales team theo ngành hàng hỗ trợ
Thực hiện đăng ký Chương trình khuyến mại theo đề xuất được duyệt của Quản lý nhãn hàng
Hỗ trợ chứng từ cho Quản lý nhãn hàng/ sales team & các công việc hỗ trợ khác: Cung cấp chứng từ nhập khẩu Hóa, CO, CQ....
Hỗ trợ chứng từ cho Quản lý nhãn hàng/ sales team & các công việc hỗ trợ khác
Hệ thống:
Tạo mã, cập nhật giá, phân loại khách hàng
Phân tích, tính toán số lượng hàng hóa cần điều chuyển giữa các kho
Đối chiếu và chỉnh sửa data giữa hệ thống PSD & hệ thống hãng, tìm nguyên nhân sai lệch hàng ngày
Hỗ trợ sales xử lý quy trình chi trả chiết khấu trên hệ thống
Tùy chỉnh các form trên hệ thống nhằm mục đích thuận tiện cho mục tiêu công việc theo yêu cầu của quản lý
Theo dõi & cập nhật báo cáo lên hệ thống cho hãng theo số liệu quản lý yêu cầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ đại học trở lên
Tiếng Anh: đọc hiểu
Yêu cầu khác: tư duy logic, kỹ năng excel tốt
Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí PSD Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
