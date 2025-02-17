Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 185 Nguyễn Văn Trỗi , Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trợ lý

• Tiếp nhận và báo cáo với Chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc các công việc đầu vào.

• Triển khai, bám việc, đôn đốc người được giao việc hoàn thành cho đúng tiến độ.

• Giao việc cho nhân viên Công ty, lên lịch họp để người được giao việc báo cáo lại theo yêu cầu Chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc.

• Kiểm soát chất lượng báo cáo của người được giao việc cho đúng với yêu cầu Chủ tịch HĐQT và ban giám đốc đặt ra.

• Công tác báo cáo và phối hợp khác theo yêu cầu.

• Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT, Ban TGĐ.

Yêu Cầu Công Việc

• Thu nhập: Trên 18.000.000 ( thoả thuận theo năng lực)

• Nam, Nữ từ 30- 45 tuổi. Ưu tiên ứng viên có tính cách mạnh mẽ, không vị nể trong công việc.

• Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Kinh tế, Tài Chính, Luật,…

• Có ít nhất 04 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương làm việc tại các công ty đầu tư xây dựng, bất động sản. Ưu tiên ứng viên làm việc trong các Tập đoàn, hệ thống nhiều công ty thành viên.

• Chi tiết, cẩn trọng, có khả năng sắp xếp và phân bổ công việc một cách tối ưu.

• Chịu được áp lực cao và thích ứng nhanh với môi trường làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

