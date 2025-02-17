Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN SÀI GÒN
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/02/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN SÀI GÒN

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN SÀI GÒN

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 185 Nguyễn Văn Trỗi , Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

• Tiếp nhận và báo cáo với Chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc các công việc đầu vào.
• Triển khai, bám việc, đôn đốc người được giao việc hoàn thành cho đúng tiến độ.
• Giao việc cho nhân viên Công ty, lên lịch họp để người được giao việc báo cáo lại theo yêu cầu Chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc.
• Kiểm soát chất lượng báo cáo của người được giao việc cho đúng với yêu cầu Chủ tịch HĐQT và ban giám đốc đặt ra.
• Công tác báo cáo và phối hợp khác theo yêu cầu.
• Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT, Ban TGĐ.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Thu nhập: Trên 18.000.000 ( thoả thuận theo năng lực)
• Nam, Nữ từ 30- 45 tuổi. Ưu tiên ứng viên có tính cách mạnh mẽ, không vị nể trong công việc.
• Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Kinh tế, Tài Chính, Luật,…
• Có ít nhất 04 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương làm việc tại các công ty đầu tư xây dựng, bất động sản. Ưu tiên ứng viên làm việc trong các Tập đoàn, hệ thống nhiều công ty thành viên.
• Chi tiết, cẩn trọng, có khả năng sắp xếp và phân bổ công việc một cách tối ưu.
• Chịu được áp lực cao và thích ứng nhanh với môi trường làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN SÀI GÒN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN SÀI GÒN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 185 Nguyễn Văn Trỗi , Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

