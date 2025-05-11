Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THE CROSS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 89 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Kiểm tra, lắp đặt, và vận hành máy chụp hình photobooth tại các chi nhánh công ty ở các tỉnh.

Xử lý lỗi kỹ thuật cơ bản (mạng, phần mềm, hệ thống nội bộ máy photobooth).

Làm việc phối hợp với các bộ phận liên quan (thiết kế, vận hành, kho vận…).

Ghi nhận, báo cáo tình trạng máy và đề xuất bảo trì/nâng cấp nếu cần.

Hỗ trợ những công việc kỹ thuật khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Không cần kinh nghiệm (được training khi bắt đầu làm)

Có bằng lái ô tô B2, sẵn sàng đi công tác thường xuyên.

Có bằng lái ô tô B2

Biết sử dụng máy tính cơ bản.

Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, kỹ tính và có trách nhiệm với công việc.

Ưu tiên ứng viên từng làm kỹ thuật cho các thiết bị tự động, kiosk, máy ảnh...

Tại CÔNG TY TNHH THE CROSS Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí ăn ở, di chuyển khi đi công tác.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

Môi trường trẻ trung, năng động, có cơ hội tiếp xúc công nghệ mới.

Được đào tạo về vận hành và sửa chữa máy photobooth chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THE CROSS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin