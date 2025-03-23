Tuyển Trợ lý Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo StarLink làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Times City, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Hỗ trợ CEO tham gia các cuộc họp và quản lý lịch trình.

Theo dõi việc triển khai, đôn đốc, giám sát, tổng hợp và báo cáo tiến độ thực hiện công việc của các bộ phận.

Xây dựng, quản lý nội dung thương hiệu cá nhân của CEO trên các nền tảng truyền thông.

Đảm nhiệm các công việc khác khi được phân công.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm Trợ lý Điều hành/Trợ lý Giám đốc hoặc vị trí tương đương.

Nhanh nhẹn, tư duy logic, có trách nhiệm, đảm bảo deadline mà không cần đôn đốc.

Thành thạo tin học văn phòng, biết tổ chức & theo dõi công việc hiệu quả.

Có thói quen học tập mỗi ngày.

Tiếng Anh cơ bản.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục.

Hiểu biết về Marketing (Social, Branding)

Biết Canva, CapCut (hoặc Premiere) để làm nội dung cơ bản.

Tại Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo StarLink Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12,000,000 - 18.000.000 VND/tháng.

Thưởng chất lượng công việc theo quý & thưởng học tập hàng tháng.

Cơ hội thăng tiến: Quản lý trung tâm.

Thăng tiến & tăng lương theo hiệu suất, không theo thâm niên.

Được đào tạo nâng cao về kỹ năng cứng và kỹ năng mềm.

Được hỗ trợ học phí các khoá học về chuyên môn.

Quỹ khuyến học trọn đời dành cho con của nhân sự.

Ưu đãi học phí đặc biệt khi bản thân hoặc người thân học tại StarLink.

BHXH, quà tặng & thưởng lễ Tết hấp dẫn, 12 ngày phép 1 năm + 1 ngày nghỉ sinh nhật.

Tea break, liên hoan các dịp lễ, du lịch (thông thường 2 lần/năm).

Chính sách hiếu, hỷ: Đồng hành cùng nhân sự trong những sự kiện quan trọng của gia đình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo StarLink

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin