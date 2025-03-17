Tuyển Trợ lý Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 14 - 16, Tòa nhà CMC, Số 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Tổng hợp, tham mưu cho Tổng giám đốc (CEO) về đánh giá tình hình hoạt động các đơn vị/công ty thành viên thông qua báo cáo của các bộ phận theo định kỳ (tuần, tháng, quý, năm) và phát sinh. Tập trung nhiều về mảng kinh doanh.

Trợ giúp CEO theo dõi việc triển khai, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả công việc, kết thực hiện chỉ đạo của CEO đến các đơn vị/công ty thành viên trong tập đoàn.

Hỗ trợ CEO theo dõi và làm việc với các Bộ phận, đơn vị liên quan

Hỗ trợ cho CEO trong các quan hệ đối nội, đối ngoại với các đối tác công nghệ nước ngoài

Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các đơn vị và tổng hợp gửi lên CEO.

Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp cho CEO để phục vụ việc quản lý điều hành.

Thực hiện các công việc khác khi được phân công

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí thư ký/ trợ lý

Ngoại ngữ: thành thạo 4 kỹ năng (tương ứng IELTS từ 6.5 trở lên), hoặc tiếng Trung

Ngoại hình sáng, ưa nhìn

Làm việc có trách nhiệm & tận tâm với công việc

Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng upto 30 mils/tháng, thỏa thuận theo năng lực ứng viên

Gói thu nhập lên tới 15 tháng lương/năm (Bao gồm lương tháng + Thưởng KPI)

Gói phúc lợi tiền mặt 16 triệu/năm vào các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật Tập đoàn...

Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 2 lần/năm. Hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc.

Được đào tạo và tiếp cận với những kiến trị ở cấp độ tập đoàn, quy mô nhân sự lớn

Đài thọ 100% chi phí tham gia các khóa học, thi chứng chỉ CNTT Quốc tế.

Chính sách phát triển, thăng tiến theo Career Path phù hợp với từng vị trí, từng phòng ban.

Cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới nhất: Cloud, Big data...

Cơ hội làm việc trong Công ty là Top 1 đối tác tư vấn và cung cấp, triển khai giải pháp Chuyển đổi số, Bảo mật, Cloud cho tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam

Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu; Nghỉ thứ 7 & Chủ Nhật.

Nghỉ phép: 12 ngày/ năm + 1 ngày nghỉ hưởng lương vào dịp sinh nhật bản thân CBNV

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Nhà nước

Chế độ bảo hiểm nâng cao: CMC Care

Chế độ đãi ngộ thai sản nâng cao dành cho nhân viên nữ

Du lịch hàng năm 1 tuần, teambuilding/dã ngoại định kì 2 lần/năm

Tham gia các Câu lạc bộ của Công ty và các chương trình trải nghiệm nhân viên đa dạng và phòng phú

Được trang bị laptop/thiết bị công nghệ trong quá trình làm việc.

Môi trường làm việc sáng tạo, đổi mới dựa trên 5 giá trị cốt lõi là 5C

