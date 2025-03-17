Tuyển Trợ lý Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 14

- 16, Tòa nhà CMC, Số 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tổng hợp, tham mưu cho Tổng giám đốc (CEO) về đánh giá tình hình hoạt động các đơn vị/công ty thành viên thông qua báo cáo của các bộ phận theo định kỳ (tuần, tháng, quý, năm) và phát sinh. Tập trung nhiều về mảng kinh doanh.
Trợ giúp CEO theo dõi việc triển khai, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả công việc, kết thực hiện chỉ đạo của CEO đến các đơn vị/công ty thành viên trong tập đoàn.
Hỗ trợ CEO theo dõi và làm việc với các Bộ phận, đơn vị liên quan
Hỗ trợ cho CEO trong các quan hệ đối nội, đối ngoại với các đối tác công nghệ nước ngoài
Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các đơn vị và tổng hợp gửi lên CEO.
Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp cho CEO để phục vụ việc quản lý điều hành.
Thực hiện các công việc khác khi được phân công

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí thư ký/ trợ lý
Ngoại ngữ: thành thạo 4 kỹ năng (tương ứng IELTS từ 6.5 trở lên), hoặc tiếng Trung
Ngoại hình sáng, ưa nhìn
Làm việc có trách nhiệm & tận tâm với công việc

Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng upto 30 mils/tháng, thỏa thuận theo năng lực ứng viên
Gói thu nhập lên tới 15 tháng lương/năm (Bao gồm lương tháng + Thưởng KPI)
Gói phúc lợi tiền mặt 16 triệu/năm vào các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật Tập đoàn...
Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 2 lần/năm. Hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc.
Được đào tạo và tiếp cận với những kiến trị ở cấp độ tập đoàn, quy mô nhân sự lớn
Đài thọ 100% chi phí tham gia các khóa học, thi chứng chỉ CNTT Quốc tế.
Chính sách phát triển, thăng tiến theo Career Path phù hợp với từng vị trí, từng phòng ban.
Cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới nhất: Cloud, Big data...
Cơ hội làm việc trong Công ty là Top 1 đối tác tư vấn và cung cấp, triển khai giải pháp Chuyển đổi số, Bảo mật, Cloud cho tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam
Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu; Nghỉ thứ 7 & Chủ Nhật.
Nghỉ phép: 12 ngày/ năm + 1 ngày nghỉ hưởng lương vào dịp sinh nhật bản thân CBNV
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Nhà nước
Chế độ bảo hiểm nâng cao: CMC Care
Chế độ đãi ngộ thai sản nâng cao dành cho nhân viên nữ
Du lịch hàng năm 1 tuần, teambuilding/dã ngoại định kì 2 lần/năm
Tham gia các Câu lạc bộ của Công ty và các chương trình trải nghiệm nhân viên đa dạng và phòng phú
Được trang bị laptop/thiết bị công nghệ trong quá trình làm việc.
Môi trường làm việc sáng tạo, đổi mới dựa trên 5 giá trị cốt lõi là 5C

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14 & 16, tòa nhà CMC, Duy Tân, Hà Nội, Việt Nam

