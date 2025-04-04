Tuyển Trợ lý Công Ty CP Công Nghệ Lavitec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC – TUYỂN DỤNG THƯ KÝ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

***Bạn có phải là người chúng tôi đang tìm kiếm?

Chúng tôi không chỉ tìm một thư ký, mà là người tư duy chiến lược – người có khả năng hỗ trợ Chủ tịch Hội đồng Quản trị lên kế hoạch, tổ chức và điều phối tất cả các “mảnh ghép” trong bức tranh lớn của công ty. Nếu bạn là người có thể biến những cuộc họp thành những buổi “tư duy chiến lược”, thì chính bạn là người mà chúng tôi đang tìm kiếm!

***Công việc của bạn sẽ bao gồm:

• Xây dựng nền tảng giao tiếp hoàn hảo: Hỗ trợ các hoạt động xuất nhập khẩu của công ty (giữa Nhật Bản, Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác).

• Là cầu nối kết nối mọi thứ: Bạn sẽ là cầu nối giữa Chủ tịch và các bộ phận, hỗ trợ sự hợp tác giữa các nhóm R&D của Nhật Bản và Việt Nam, đóng vai trò là cầu nối trong việc trao đổi thông tin, công nghệ và tiêu chuẩn sản phẩm.

• Điều phối công việc: Hỗ trợ việc biên, phiên dịch Nhật-Việt trong quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm, đặc biệt là trong lĩnh vực mỹ phẩm và vật tư y tế; Hỗ trợ biên dịch các tài liệu sản phẩm, tiêu chuẩn chất lượng, quy trình sản xuất, v.v..và biên dịch các tài liệu khác theo chỉ đạo của cấp trên.