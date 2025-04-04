Tuyển Trợ lý Công Ty CP Công Nghệ Lavitec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty CP Công Nghệ Lavitec
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Công Ty CP Công Nghệ Lavitec

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công Ty CP Công Nghệ Lavitec

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC – TUYỂN DỤNG THƯ KÝ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
***Bạn có phải là người chúng tôi đang tìm kiếm?
Chúng tôi không chỉ tìm một thư ký, mà là người tư duy chiến lược – người có khả năng hỗ trợ Chủ tịch Hội đồng Quản trị lên kế hoạch, tổ chức và điều phối tất cả các “mảnh ghép” trong bức tranh lớn của công ty. Nếu bạn là người có thể biến những cuộc họp thành những buổi “tư duy chiến lược”, thì chính bạn là người mà chúng tôi đang tìm kiếm!
***Công việc của bạn sẽ bao gồm:
• Xây dựng nền tảng giao tiếp hoàn hảo: Hỗ trợ các hoạt động xuất nhập khẩu của công ty (giữa Nhật Bản, Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác).
• Là cầu nối kết nối mọi thứ: Bạn sẽ là cầu nối giữa Chủ tịch và các bộ phận, hỗ trợ sự hợp tác giữa các nhóm R&D của Nhật Bản và Việt Nam, đóng vai trò là cầu nối trong việc trao đổi thông tin, công nghệ và tiêu chuẩn sản phẩm.
• Điều phối công việc: Hỗ trợ việc biên, phiên dịch Nhật-Việt trong quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm, đặc biệt là trong lĩnh vực mỹ phẩm và vật tư y tế; Hỗ trợ biên dịch các tài liệu sản phẩm, tiêu chuẩn chất lượng, quy trình sản xuất, v.v..và biên dịch các tài liệu khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

***Chúng tôi mong đợi ở bạn:
• Có hiểu biết về y tế (ưu tiên: có bằng cấp về Dược sĩ, điều dưỡng...)
• Ưu tiên: Đã từng du học, sinh sống ở Nhật
• Chứng chỉ tiếng Nhật N3 trở lên (hoặc có thể giao tiếp tương đương N2 trở lên)
• Cầu thị, tỉ mỉ và hòa đồng.
• Tuổi: 22-35 tuổi.
***Quyền lợi của bạn:
• Môi trường làm việc năng động, nơi bạn có thể thể hiện bản thân và sáng tạo không giới hạn.
• Lương thưởng hấp dẫn và đầy đủ phúc lợi theo quy định của công ty và pháp luật.
• Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp, đặc biệt nếu bạn có khả năng đưa ra những sáng kiến đột phá.

Tại Công Ty CP Công Nghệ Lavitec Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Công Nghệ Lavitec

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Công Nghệ Lavitec

Công Ty CP Công Nghệ Lavitec

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: VPHN: BT15 N06A KĐT Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. VPHCM: 25 -27 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

