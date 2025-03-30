Tuyển Trợ lý Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9, Tòa Việt Á, Số 9 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Hỗ trợ kinh doanh & hợp đồng: Theo dõi tiến độ hợp đồng, công nợ, hỗ trợ đàm phán và ký kết, đảm bảo thực hiện đúng cam kết với khách hàng.

Chăm sóc khách hàng & phát triển quan hệ: Gặp gỡ, giao tiếp với khách hàng, lắng nghe nhu cầu và đề xuất giải pháp phù hợp.

Phối hợp tổ chức event, workshop: Hỗ trợ lên kế hoạch và điều phối các sự kiện dành cho khách hàng, đối tác giúp mở rộng mối quan hệ.

Chuẩn bị hồ sơ thầu & báo giá: Cùng đội ngũ kinh doanh nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược giá cả cạnh tranh.

Học hỏi & phát triển: Làm việc trực tiếp với lãnh đạo giàu kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng đàm phán, tư duy kinh doanh và cơ hội phát triển sự nghiệp vững chắc.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Ngoại giao, CNTT hoặc liên quan.

6 tháng – 1 năm kinh nghiệm trợ lý kinh doanh, thư ký hoặc lĩnh vực tương tự.

Yêu thích công nghệ, nhanh nhạy với thị trường, có tư duy kinh doanh.

Kỹ năng tổ chức, giao tiếp, quản lý thời gian và tổng hợp dữ liệu tốt.

Thành thạo Word, Excel, PowerPoint, có khả năng sử dụng công cụ hỗ trợ kinh doanh.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập xứng đáng với năng lực, thưởng cuối năm, thưởng dự án & hiệu suất.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, phát triển cùng đội ngũ chuyên gia của công ty

Môi trường trẻ trung, sáng tạo, làm việc với các đối tác lớn.

Đầy đủ phúc lợi: BHXH, BHYT, teambuilding, quà tặng sinh nhật, Year End Party, hoạt động văn hóa sôi động.

Không gian làm việc trẻ trung tại khu văn phòng trung tâm Duy Tân, Cầu Giấy.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS

