Tuyển Trợ lý Công ty CP quốc tế dược mỹ phẩm MP1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Thực hiện các công việc trong công ty theo yêu cầu của Phó chủ tịch HĐQT

Lên lịch trình, sắp xếp cuộc họp, gặp gỡ với đối tác, khách hàng,…

Tiếp nhận và triển khai các chỉ đạo của Phó CT/giám đốc xuống các phòng ban.

Ghi chú lại các thông tin cuộc họp, biên bản làm việc, tổng hợp nội dung.

Hỗ trợ các công tác về nhân sự, văn hóa doanh nghiệp, các buổi họp nội bộ cho tổ chức.

Báo cáo công việc hằng ngày cho Phó CT.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Linh động di chuyển giữa các cơ sở của công ty khi cần.

Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu.

Biết quay chụp, dựng cơ bản bằng điện thoại

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ

Da đẹp, có ngoại hình ưa nhìn, thái độ chuyên nghiệp

Nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình

Có khả năng bao quát và hiểu được tính chất công việc

Có kinh nghiệm làm trợ lý hoặc các chức vụ tương tự

Có kiến thức nghiệp vụ thư ký là một ưu thế

Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng, các thiết bị văn phòng như máy in, máy chiếu,…

Kỹ năng giao tiếp tốt trực tiếp và qua điện thoại, email.

Tại Công ty CP quốc tế dược mỹ phẩm MP1 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8 triệu + % hoa hồng, thu nhập 10 – 30 triệu/ tháng

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động.

Thưởng lễ, tết, du lịch hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP quốc tế dược mỹ phẩm MP1

