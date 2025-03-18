Tuyển Trợ lý Công ty CP quốc tế dược mỹ phẩm MP1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công ty CP quốc tế dược mỹ phẩm MP1
- Hà Nội: Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Thực hiện các công việc trong công ty theo yêu cầu của Phó chủ tịch HĐQT
Lên lịch trình, sắp xếp cuộc họp, gặp gỡ với đối tác, khách hàng,…
Tiếp nhận và triển khai các chỉ đạo của Phó CT/giám đốc xuống các phòng ban.
Ghi chú lại các thông tin cuộc họp, biên bản làm việc, tổng hợp nội dung.
Hỗ trợ các công tác về nhân sự, văn hóa doanh nghiệp, các buổi họp nội bộ cho tổ chức.
Báo cáo công việc hằng ngày cho Phó CT.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.
Linh động di chuyển giữa các cơ sở của công ty khi cần.
Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Da đẹp, có ngoại hình ưa nhìn, thái độ chuyên nghiệp
Nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình
Có khả năng bao quát và hiểu được tính chất công việc
Có kinh nghiệm làm trợ lý hoặc các chức vụ tương tự
Có kiến thức nghiệp vụ thư ký là một ưu thế
Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng, các thiết bị văn phòng như máy in, máy chiếu,…
Biết quay chụp, dựng cơ bản bằng điện thoại
Kỹ năng giao tiếp tốt trực tiếp và qua điện thoại, email.
Tại Công ty CP quốc tế dược mỹ phẩm MP1 Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động.
Thưởng lễ, tết, du lịch hằng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP quốc tế dược mỹ phẩm MP1
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
